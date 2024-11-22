Акционеры «Инарктики» утвердили дивиденды за девять месяцев в 20 рублей на акцию
В частности, право на дивиденды имеют акционеры, включенные в реестр по состоянию на 2 декабря. Как сообщили в компании, общие промежуточные выплаты акционерам за 2024 г. составляют 3,52 млрд руб., что в пересчете равняется 40 руб. на акцию. По итогам I квартала компания выплатила 880 млн руб. – 10 руб. на акцию. По итогам полугодия выплаты составили 1,76 млрд руб. – 20 руб. на акцию.
21 октября совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за III квартал 2024 г. по 20 руб. на акцию. «Инарктика» выплачивает дивиденды ежеквартально. По итогам трех кварталов 2023 г. акционеры компании получили выплаты на общую сумму 3,95 млрд руб. Совокупные дивиденды за 2024 г. составят 4,83 млрд руб., или 55 руб. на акцию, годовая дивдоходность – 6,58%.