Акционеры «Инарктики» утвердили дивиденды за девять месяцев в 20 рублей на акцию

В частности, право на дивиденды имеют акционеры, включенные в реестр по состоянию на 2 декабря. Как сообщили в компании, общие промежуточные выплаты акционерам за 2024 г. составляют 3,52 млрд руб., что в пересчете равняется 40 руб. на акцию. По итогам I квартала компания выплатила 880 млн руб. – 10 руб. на акцию. По итогам полугодия выплаты составили 1,76 млрд руб. – 20 руб. на акцию.