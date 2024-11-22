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Акционеры «Инарктики» утвердили дивиденды за девять месяцев в 20 рублей на акцию

Ведомости

Акционеры производителя атлантического лосося и форели «Инарктика» утвердили дивиденды за девять месяцев 2024 г. в размере 20 руб. на акцию, следует из сообщения компании.

В частности, право на дивиденды имеют акционеры, включенные в реестр по состоянию на 2 декабря. Как сообщили в компании, общие промежуточные выплаты акционерам за 2024 г. составляют 3,52 млрд руб., что в пересчете равняется 40 руб. на акцию. По итогам I квартала компания выплатила 880 млн руб. – 10 руб. на акцию. По итогам полугодия выплаты составили 1,76 млрд руб. – 20 руб. на акцию.

21 октября совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за III квартал 2024 г. по 20 руб. на акцию. «Инарктика» выплачивает дивиденды ежеквартально. По итогам трех кварталов 2023 г. акционеры компании получили выплаты на общую сумму 3,95 млрд руб. Совокупные дивиденды за 2024 г. составят 4,83 млрд руб., или 55 руб. на акцию, годовая дивдоходность – 6,58%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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