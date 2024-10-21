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Совет директоров «Инарктики» рекомендовал дивиденды за III квартал 2024 года

Ведомости

Совет директоров производителя атлантического лосося и форели «Инарктика» рекомендовал выплатить дивиденды за III квартал 2024 г. по 20 руб. на акцию, говорится в сообщении на сайте компании.

За I и II кварталы компания уже выплатила дивиденды 20 руб. на акцию, отмечает производитель. Совокупные выплаты по итогам девяти месяцев могут составить 3,52 млрд руб., или 40 руб. на акцию. По итогам первого полугодия 2024 г. компания совокупно выплатила дивиденды акционерам в размере 1,76 млрд руб. Решение о выплате дивидендов может быть окончательно принято 21 ноября на собрании акционеров. Также совет директоров предлагает 2 декабря определить список лиц, имеющих право на дивиденды.

«Инарктика» выплачивает дивиденды ежеквартально. По итогам трех кварталов 2023 г. акционеры компании получили выплаты на общую сумму в 3,95 млрд руб. Совокупные дивиденды за 2024 г. составят 4,83 млрд рублей или 55 руб. на акцию, годовая дивдоходность – 6,58%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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