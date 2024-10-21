Совет директоров «Инарктики» рекомендовал дивиденды за III квартал 2024 года
За I и II кварталы компания уже выплатила дивиденды 20 руб. на акцию, отмечает производитель. Совокупные выплаты по итогам девяти месяцев могут составить 3,52 млрд руб., или 40 руб. на акцию. По итогам первого полугодия 2024 г. компания совокупно выплатила дивиденды акционерам в размере 1,76 млрд руб. Решение о выплате дивидендов может быть окончательно принято 21 ноября на собрании акционеров. Также совет директоров предлагает 2 декабря определить список лиц, имеющих право на дивиденды.
«Инарктика» выплачивает дивиденды ежеквартально. По итогам трех кварталов 2023 г. акционеры компании получили выплаты на общую сумму в 3,95 млрд руб. Совокупные дивиденды за 2024 г. составят 4,83 млрд рублей или 55 руб. на акцию, годовая дивдоходность – 6,58%.