Совет директоров «Инарктики» рекомендовал дивиденды за III квартал 2024 года

За I и II кварталы компания уже выплатила дивиденды 20 руб. на акцию, отмечает производитель. Совокупные выплаты по итогам девяти месяцев могут составить 3,52 млрд руб., или 40 руб. на акцию. По итогам первого полугодия 2024 г. компания совокупно выплатила дивиденды акционерам в размере 1,76 млрд руб. Решение о выплате дивидендов может быть окончательно принято 21 ноября на собрании акционеров. Также совет директоров предлагает 2 декабря определить список лиц, имеющих право на дивиденды.