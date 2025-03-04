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Аналитики прогнозируют в России сильный рост аквакультуры лососевых к 2034 году

Но участники отрасли менее оптимистичны в своих оценках
Денис Кузнецов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Объем потребления аквакультурных (искусственно выращенных) лососевых видов рыбы к 2034 г. может составить в деньгах 450 млрд руб. – в 2,8 раза больше, чем в 2024 г. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Strategy Partners, с которым ознакомились «Ведомости». В натуральном выражении, согласно оценкам аналитиков, рост будет скромнее – на 44% до 283 000 т в год. Оценка рынка учитывает собственное производство и объем импорта.

В исследовании отмечается, что лососевые (семга, форель, горбуша, кета, нельма, нерка и др.) – наиболее быстро растущий и технологичный сегмент рынка аквакультуры. С 2021 по 2024 г. их производство в РФ в денежном выражении росло в среднем на 11% в год против 1–2% в секторе осетровых и карповых видов рыбы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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