Аналитики прогнозируют в России сильный рост аквакультуры лососевых к 2034 году

Объем потребления аквакультурных (искусственно выращенных) лососевых видов рыбы к 2034 г. может составить в деньгах 450 млрд руб. – в 2,8 раза больше, чем в 2024 г. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Strategy Partners, с которым ознакомились «Ведомости». В натуральном выражении, согласно оценкам аналитиков, рост будет скромнее – на 44% до 283 000 т в год. Оценка рынка учитывает собственное производство и объем импорта.