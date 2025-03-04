Аналитики прогнозируют в России сильный рост аквакультуры лососевых к 2034 году

Аналитики прогнозируют в России сильный рост аквакультуры лососевых к 2034 годуНо участники отрасли менее оптимистичны в своих оценках
Объем потребления аквакультурных (искусственно выращенных) лососевых видов рыбы к 2034 г. может составить в деньгах 450 млрд руб. – в 2,8 раза больше, чем в 2024 г. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Strategy Partners, с которым ознакомились «Ведомости». В натуральном выражении, согласно оценкам аналитиков, рост будет скромнее – на 44% до 283 000 т в год. Оценка рынка учитывает собственное производство и объем импорта.
В исследовании отмечается, что лососевые (семга, форель, горбуша, кета, нельма, нерка и др.) – наиболее быстро растущий и технологичный сегмент рынка аквакультуры. С 2021 по 2024 г. их производство в РФ в денежном выражении росло в среднем на 11% в год против 1–2% в секторе осетровых и карповых видов рыбы.