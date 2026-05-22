CNY Бирж.10,548+1,08%ARSA7,77+0,39%CHKZ16 900+0,6%IMOEX2 631,17-1,24%RTSI1 164-1,82%RGBI119,34+0,03%RGBITR783,59+0,06%
Главная / Инвестиции /

СД «Инарктики» рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 10 рублей на акцию

Ведомости

Совет директоров «Инарктики» рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов по итогам 2025 г. в размере 10 руб. на одну обыкновенную акцию, сообщила компания.

Всего на выплату дивидендов рекомендуется направить 879 млн руб. СД также рекомендовал установить дату закрытия реестра для получения дивидендов – 7 июля 2026 г.

Решение о выплате дивидендов будет принято годовым общим собранием акционеров, которое состоится 26 июня 2026 г.

В мае 2025 г. СД «Инарктики» также рекомендовал выплатить дивиденды по итогам работы в 2024 г. в размере 10 руб. на акцию. До этого акционеры «Инарктики» утверждали дивиденды за первые девять месяцев 2024 г. в размере 20 руб. на акцию. Всего промежуточные выплаты за этот период составили 3,52 млрд руб., что эквивалентно 40 руб. на акцию.

