«Газпром нефть» утвердила финальные дивиденды в размере 28,11 рубля на акцию
Акционеры «Газпром нефти» на годовом общем собрании одобрили выплату финальных дивидендов за 2025 г. в размере 28,11 руб. на одну обыкновенную акцию. Как следует из сообщения на портале раскрытия корпоративной информации, с учетом промежуточных дивидендов совокупные выплаты за год составят 45,41 руб. на акцию.
Ранее по итогам первого полугодия 2025 г. компания уже направила акционерам 17,3 руб. на акцию. Совокупный объем дивидендных выплат за 2025 г. достиг 45,41 руб. на одну обыкновенную акцию.
В компании также сообщили, что список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет сформирован по состоянию на 6 июля.
Глава «Газпром нефти» Александр Дюков в ходе годового собрания акционеров заявил, что компания продолжит выплачивать дивиденды в соответствии с дивидендной политикой. На них пойдет больше 50% прибыли. Глава «Газпром нефти» предупредил, что макроэкономические условия и внешнеэкономическая конъюнктура повлияют так или иначе на выплаты дивидендов. Дюков отметил, что здесь сложно что-то предсказать.
22 мая совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал общему собранию акционеров выплатить годовые дивиденды по итогам 2025 г.
Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО снизилась в 2025 г. в два раза по сравнению с показателем предыдущего года до 245,8 млрд руб. Выручка компании в прошлом году сократилась на 12% к уровню 2024 г. до 3,6 трлн руб. Операционные расходы снизились на 7% до 3,2 трлн руб.