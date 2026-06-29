Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,404-0,74%CHMK3 110+0,16%VEON-RX49-1,61%IMOEX2 317,22+1,38%RTSI947,27+1,38%RGBI113,78+0,63%RGBITR756,84+0,72%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Газпром нефть» утвердила финальные дивиденды в размере 28,11 рубля на акцию

Ведомости

Акционеры «Газпром нефти» на годовом общем собрании одобрили выплату финальных дивидендов за 2025 г. в размере 28,11 руб. на одну обыкновенную акцию. Как следует из сообщения на портале раскрытия корпоративной информации, с учетом промежуточных дивидендов совокупные выплаты за год составят 45,41 руб. на акцию.

Ранее по итогам первого полугодия 2025 г. компания уже направила акционерам 17,3 руб. на акцию. Совокупный объем дивидендных выплат за 2025 г. достиг 45,41 руб. на одну обыкновенную акцию.

В компании также сообщили, что список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет сформирован по состоянию на 6 июля.

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков в ходе годового собрания акционеров заявил, что компания продолжит выплачивать дивиденды в соответствии с дивидендной политикой. На них пойдет больше 50% прибыли. Глава «Газпром нефти» предупредил, что макроэкономические условия и внешнеэкономическая конъюнктура повлияют так или иначе на выплаты дивидендов. Дюков отметил, что здесь сложно что-то предсказать.

22 мая совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал общему собранию акционеров выплатить годовые дивиденды по итогам 2025 г.

Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО снизилась в 2025 г. в два раза по сравнению с показателем предыдущего года до 245,8 млрд руб. Выручка компании в прошлом году сократилась на 12% к уровню 2024 г. до 3,6 трлн руб. Операционные расходы снизились на 7% до 3,2 трлн руб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её