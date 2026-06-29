«Газпром нефть» утвердила финальные дивиденды в размере 28,11 рубля на акцию

Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО снизилась в 2025 г. в два раза по сравнению с показателем предыдущего года до 245,8 млрд руб. Выручка компании в прошлом году сократилась на 12% к уровню 2024 г. до 3,6 трлн руб. Операционные расходы снизились на 7% до 3,2 трлн руб.