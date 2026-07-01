Акционеры девелопера «Эталон» одобрили невыплату дивидендов за 2025 год
Акционеры МКПАО «Эталон Груп» на общем собрании одобрили решение не выплачивать дивиденды за 2025 г. Об этом говорится на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Последний раз «Эталон» выплачивал дивиденды за 2020 г. в размере 9,39 руб. на акцию. Летом 2024 г. вице-президент по экономике и финансам группы Илья Косолапов заявил, что редомициляция обеспечит необходимую техническую возможность для выплаты дивидендов всем акционерам.
За 2025 г. компания «Эталон» по МСФО получила выручку 153,6 млрд руб., что на 17% больше, чем в 2024 г. Скорректированная EBITDA достигла 30,6 млрд руб. (+11% к 2024 г., среднегодовой темп роста за три года – 30%). Рентабельность по этому показателю составила 20%. Соотношение чистого корпоративного долга и скорректированной EBITDA – 2,7х.
В начале 2026 г. компания провела SPO (вторичное публичное размещение), по итогам которого привлекла 18,4 млрд руб. Из полученных средств 14,1 млрд руб. направили на финансирование стратегической сделки по приобретению АО «Бизнес-недвижимость». Оставшиеся средства направили на развитие бизнеса, снижения долговой нагрузки и общекорпоративных потребностей.