Акционеры девелопера «Эталон» одобрили невыплату дивидендов за 2025 год

За 2025 г. компания «Эталон» по МСФО получила выручку 153,6 млрд руб., что на 17% больше, чем в 2024 г. Скорректированная EBITDA достигла 30,6 млрд руб. (+11% к 2024 г., среднегодовой темп роста за три года – 30%). Рентабельность по этому показателю составила 20%. Соотношение чистого корпоративного долга и скорректированной EBITDA – 2,7х.