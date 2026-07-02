Акционеры «Камаза» одобрили допэмиссию

5 мая «Камаз» увеличил объем программы облигаций серии 001Р со 120 млрд руб. до 170 млрд руб. или эквивалента указанной суммы в иностранной валют. Московская биржа зарегистрировала программу в феврале 2017 г. В рамках нее было размещено 22 выпуска облигаций, половина из них погашена. Сейчас в обращении находится 11 биржевых выпусков облигаций на 58,8 млрд руб. и девять выпусков классических бумаг на 35 млрд руб.