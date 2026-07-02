Акционеры «Камаза» одобрили допэмиссию
Количество размещаемых акций составит 234,49 млн штук номинальной стоимостью 50 руб. каждая по закрытой подписке. Цена размещения акций будет установлена советом директоров «Камаза» не позднее даты начала размещения. По официальны документам круг лиц, среди которых предполагается эмиссия, не раскрывается. Уведомление направлено в Банк России.
5 мая «Камаз» увеличил объем программы облигаций серии 001Р со 120 млрд руб. до 170 млрд руб. или эквивалента указанной суммы в иностранной валют. Московская биржа зарегистрировала программу в феврале 2017 г. В рамках нее было размещено 22 выпуска облигаций, половина из них погашена. Сейчас в обращении находится 11 биржевых выпусков облигаций на 58,8 млрд руб. и девять выпусков классических бумаг на 35 млрд руб.
30 апреля «Камаз» отчитался о чистом убытке в I квартале 2026 г. в размере 9,2 млрд руб. Убыток таким образом снизился на 26,3%. Выручка компании по итогам I квартала снизилась на 14,7% и составила 49,4 млрд руб. В прошлом году чистый убыток концерна составил 43 млрд руб. против прибыли в 731 млн руб. в 2024 г.