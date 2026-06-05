«Камаз» планирует допэмиссию на 24,9% по закрытой подписке
Доля допэмиссии в увеличенном уставном капитале при условии полного размещения составит 24,9%. Цена размещения акций будет установлена советом директоров ПАО «КАМАЗ» не позднее даты начала размещения.
Годовое собрание акционеров запланировано на 26 июня.
30 апреля «Камаз» отчитался о чистом убытке в I квартале 2026 г. в размере 9,2 млрд руб. Убыток таким образом снизился на 26,3%. Выручка компании по итогам I квартала снизилась на 14,7% и составила 49,4 млрд руб. В прошлом году чистый убыток концерна составил 43 млрд руб. против прибыли в 731 млн руб. в 2024 г.