Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,858+0,31%CHKZ16 700+0,6%OKEY42,59+0,21%IMOEX2 573,64-0,24%RTSI1 091,25-0,24%RGBI119,18+0,05%RGBITR785,94+0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Камаз» планирует допэмиссию на 24,9% по закрытой подписке

Ведомости

ПАО «Камаз» планирует допэмиссию акций по закрытой подписке в пользу Росимущества и ФГУП «НАМИ» на 11,7 млрд руб. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы к годовому собранию акционеров группы.

Доля допэмиссии в увеличенном уставном капитале при условии полного размещения составит 24,9%. Цена размещения акций будет установлена советом директоров ПАО «КАМАЗ» не позднее даты начала размещения.

Годовое собрание акционеров запланировано на 26 июня.

30 апреля «Камаз» отчитался о чистом убытке в I квартале 2026 г. в размере 9,2 млрд руб. Убыток таким образом снизился на 26,3%. Выручка компании по итогам I квартала снизилась на 14,7% и составила 49,4 млрд руб. В прошлом году чистый убыток концерна составил 43 млрд руб. против прибыли в 731 млн руб. в 2024 г.

Читайте также:«Камаз» увеличил объем программы облигаций до 170 млрд рублей
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь