«Камаз» планирует допэмиссию на 24,9% по закрытой подписке

30 апреля «Камаз» отчитался о чистом убытке в I квартале 2026 г. в размере 9,2 млрд руб. Убыток таким образом снизился на 26,3%. Выручка компании по итогам I квартала снизилась на 14,7% и составила 49,4 млрд руб. В прошлом году чистый убыток концерна составил 43 млрд руб. против прибыли в 731 млн руб. в 2024 г.