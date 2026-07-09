Акции МТС упали на 17% после дивидендной отсечки

22 мая сообщалось, что по итогам I квартала 2026 г. чистая прибыль группы МТС по МСФО выросла на 46,4% в годовом выражении и составила 7,2 млрд руб. Консолидированная выручка увеличилась на 14,7%, до 201,3 млрд руб. В компании объясняли такую динамику ростом доходов от услуг мобильной и фиксированной связи и увеличением поступлений, а также увеличением доходов в межоператорском и B2B-сегментах.