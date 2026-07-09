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Главная / Инвестиции /

Акции МТС упали на 17% после дивидендной отсечки

Ведомости

Акции МТС на торгах 9 июля резко снизились на фоне дивидендной отсечки. По данным Московской биржи, к 10:09 мск бумаги компании подешевели на 17,09% до 173,95 руб.

После этого бумаги несколько отыграли позиции. По состоянию на 10:20 мск акции торгуются по 175,8 руб., что на 16,21% ниже уровня закрытия 8 июля.

Снижение котировок связано с дивидендным гэпом. В мае совет директоров МТС рекомендовал направить на выплату дивидендов по итогам 2025 г. 69,9 млрд руб., или 35 руб. на одну акцию. 23 июня акционеры компании утвердили эту рекомендацию на годовом общем собрании. Последним днем покупки акций под дивиденды было 8 июля.

22 мая сообщалось, что по итогам I квартала 2026 г. чистая прибыль группы МТС по МСФО выросла на 46,4% в годовом выражении и составила 7,2 млрд руб. Консолидированная выручка увеличилась на 14,7%, до 201,3 млрд руб. В компании объясняли такую динамику ростом доходов от услуг мобильной и фиксированной связи и увеличением поступлений, а также увеличением доходов в межоператорском и B2B-сегментах.

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