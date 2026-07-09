«Селигдар» произвел первое золото на фабрике «Хвойное
Золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ) «Хвойное» с месторождения в Алданском районе Якутии, которая принадлежит холдингу «Селигдар», произвела первое золото. На данный момент получено более 200 кг драгметалла, сообщила компания.
Сейчас фабрика работает в режиме опытно-промышленных испытаний и специалисты корректируют производственные процессы. На текущий момент уже пройдены гидравлические испытания и проведет большой объем подготовительной работы. В планах у «Селигдара» произвести в 2026 г. порядка 1 т золота на «Хвойном».
Проектная мощность этой ЗИФ – 3 млн т руды и 2,5 т золота в год. «Селигдар» заявляет, что «Хвойное» – самая высокопроизводительная фабрика холдинга. Его запуск увеличит объем фабричной переработки золота до 50%.
Ранее совет директоров «Селигдара» утвердил новую дивидендную политику, согласно которой размер выплат акционерам будет напрямую зависеть от показателя долговой нагрузки компании. Размер выплат будет определяться исходя из соотношения чистого долга к EBITDA. Если показатель составляет менее 1х, на дивиденды планируется направлять 50% и более от расчетной базы. При уровне долговой нагрузки от 1х до 2х на выплаты будет приходиться 40%, при значении от 2х до 3х – 30%.
По итогам 2025 г. выручка «Селигдара» от продажи золота выросла на 53% год к году и достигла 77,7 млрд руб. Выручка от реализации оловянного, вольфрамового и медного концентратов увеличилась на 23% – до 9,2 млрд руб. Общая выручка от продажи золота и концентратов составила 86,9 млрд руб., что на 49% превышает показатель предыдущего года. Объем добычи руды увеличился на 51% и достиг 10,8 млн т.