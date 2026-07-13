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«Дочка» Fix Price выкупила 93,9 млн акций материнской компании в рамках байбэка

Ведомости

Дочерняя компания ПАО «Фикс прайс» ООО «Бэст прайс» выкупила с рынка 93,9 млн акций в рамках второго этапа процедуры байбэка. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Мосбиржа провела сделку 11 июля. После приобретения «Бэст прайсу» принадлежит 114,1 млн акций материнской компании.

Акции на открытом рынке могут приобретаться с 1 сентября 2025 г., программа может продлиться до шести месяцев. Ее максимальный объем составляет 1% уставного капитала компании (1 млрд акций). Выкупленные бумаги могут использоваться в рамках долгосрочной программы мотивации сотрудников.

Чистая прибыль Fix Price по МСФО по результатам января – марта 2026 г. составила 176 млн руб. Выручка компании выросла на 2,5% в годовом выражении и достигла 73,1 млрд руб. За указанный период открылось еще 94 магазина, к концу марта общее количество магазинов сети достигло 7912.

18 мая совет директоров Fix Price рекомендовал акционерам не распределять прибыль компании по итогам 2025 г. и не выплачивать дивиденды. При этом акционеры Fix Price на общем собрании 8 мая утвердили выплату дивидендов за I квартал 2026 г. в размере 0,11 руб. на одну акцию.

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