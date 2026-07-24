Индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов перед решением ЦБ

24 июля совет директоров Банка России должен принять решение по ключевой ставке. Согласно опросу «Ведомостей», 14 из 20 аналитиков ожидают сохранения ставки на уровне 14,25%. Еще пять экспертов допускают ее снижение: трое – до 14%, один – до диапазона 13,25–13,75%, еще один – до 13,25%. Один из опрошенных считает равновероятными два варианта – сохранение ставки или ее снижение на 25 базисных пунктов, до 14%.