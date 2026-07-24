Индекс Мосбиржи опустился ниже 2100 пунктов перед решением ЦБ
Индекс Мосбиржи (IMOEX) в ходе торгов 24 июля опускался ниже отметки 2100 пунктов в ожидании решения Банка России по ключевой ставке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10:08 мск индекс снижался на 2,54% к закрытию основной сессии 23 июля – до 2090,52 пункта. Позднее рынок частично отыграл падение: к 11:34 мск IMOEX поднялся до 2103,16 пункта, что на 1,95% ниже уровня предыдущего закрытия. Но к 11:53 мск индекс вновь опустился до 2 098,07 пункта (-2,19%).
24 июля совет директоров Банка России должен принять решение по ключевой ставке. Согласно опросу «Ведомостей», 14 из 20 аналитиков ожидают сохранения ставки на уровне 14,25%. Еще пять экспертов допускают ее снижение: трое – до 14%, один – до диапазона 13,25–13,75%, еще один – до 13,25%. Один из опрошенных считает равновероятными два варианта – сохранение ставки или ее снижение на 25 базисных пунктов, до 14%.
На предыдущем заседании 19 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25%. При этом большинство экспертов ожидали более существенного снижения – до 14%. Тогда глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики сузилось.
22 июля президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявлял, что замедление инфляции и снижение темпов кредитования создали объективные предпосылки для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Вместе с тем, по его словам, бизнес рассматривает все возможные сценарии, включая сохранение ключевой ставки на текущем уровне.