ЦБ: расследование манипуляций рынком в Telegram заняло почти три года

13 апреля ЦБ уже выявлял факты манипулирования рынком на торгах Мосбиржи при совершении сделок с ценными бумагами нескольких эмитентов. Сделки совершались по личным счетам физлиц, связанных с деятельностью PFL Advisors, которая администрировала Telegram-каналы «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Сигналы РЦБ» и «Волк с Мосбиржи». Через них распространялись данные, которые побуждали участников рынка к покупке или продаже финансовых инструментов. Это было частью работы, направленной на изменение рыночных цен для получения дохода по сделкам. После проверки регулятор направил лицам предписания о недопущении таких нарушений в будущем, ограничив операции по их торговым счетам. Материалы проверки направлены правоохранителям.