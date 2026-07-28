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ЦБ: расследование манипуляций рынком в Telegram заняло почти три года

Ведомости

Банк России почти три года собирал доказательства по делу о предполагаемом манипулировании рынком через Telegram-каналы «РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ». Об этом в интервью «Коммерсантъ» заявил руководитель департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин.

По его словам, регулятор сопоставлял комментарии, рекомендации и призывы, публиковавшиеся в Telegram, с реальными действиями инвесторов на фондовом рынке. В ходе анализа было установлено, что в отдельных случаях инфлюэнсеры совершали встречные сделки с ценными бумагами еще до появления соответствующих публикаций. Пронин отметил, что для подтверждения нарушения недостаточно «описать общую фактуру» – необходимо «буквально изучить каждую операцию и посчитать полученный доход». Он подчеркнул, что в случае с каналом РДВ объем операций исчислялся десятками тысяч сделок.

Центробанк не раскрывает, какие именно ценные бумаги фигурировали в расследовании, а также не называет сумму дохода, полученного участниками схемы. При этом в интервью уточняется, что размер извлеченной выгоды превышал минимальный порог, установленный УК РФ для привлечения к уголовной ответственности (составляет 3,75 млн руб.). Несмотря на расследование, упомянутые Telegram-каналы продолжают работу. В Банке России при этом заявили, что на текущий момент не наблюдают прямых признаков продолжающегося манипулирования рынком.

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13 апреля ЦБ уже выявлял факты манипулирования рынком на торгах Мосбиржи при совершении сделок с ценными бумагами нескольких эмитентов. Сделки совершались по личным счетам физлиц, связанных с деятельностью PFL Advisors, которая администрировала Telegram-каналы «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Сигналы РЦБ» и «Волк с Мосбиржи». Через них распространялись данные, которые побуждали участников рынка к покупке или продаже финансовых инструментов. Это было частью работы, направленной на изменение рыночных цен для получения дохода по сделкам. После проверки регулятор направил лицам предписания о недопущении таких нарушений в будущем, ограничив операции по их торговым счетам. Материалы проверки направлены правоохранителям.

В этот же день представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что правоохранители пресекли деятельность группы, которая подозревается в манипулировании рынком ценных бумаг через Telegram-каналы. Фигуранты совершили более 55 000 незаконных операций с бумагами 19 крупных компаний и получили доход в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 185.3 УК РФ (манипулирование рынком).

27 апреля Басманный суд Москвы избрал запрет определенных действий обвиняемым в манипулировании рынком акций через Telegram-каналы. Обвиняемыми по делу проходили Илья Марченков и Гавриил Романенко, ими был извлечен излишний доход в размере свыше 28 млн руб.

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