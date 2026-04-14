Власти затеяли переворот уголовной практики по манипулированию ценными бумагами

Власти затеяли переворот уголовной практики по манипулированию ценными бумагамиЦБ и силовики пресекли схему через популярные Telegram-каналы
Центробанк выявил, а силовики пресекли схему манипулирования ценными бумагами на Московской бирже через популярные Telegram-каналы «РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ». Это первый в своем роде кейс в России, который может перевернуть уголовную практику, заявили «Ведомостям» юристы.
Сделки через личные счета совершали физические лица, связанные с деятельностью компании PFL Advisors – она осуществляла администрирование каналов, сообщили в Банке России. ФСБ отчиталась о пресечении противоправной деятельности трех организаторов каналов – граждан 1985, 1997 и 1998 годов рождения.
Соучастники использовали стратегию Pump & Dump, воздействуя на цену акций и депозитарных расписок 19 компаний путем агрессивных покупок с целью совершения обратных операций по искусственно сформировавшейся цене, раскрыли в Следственном комитете (СК). Продажа активов совершалась после публикаций об их привлекательности в подконтрольных Telegram-каналах, отметили там.
Участники организованной группы воздействовали на стоимость бумаг с 2023 по 2024 г., упомянули в ФСБ. Всего они совершили более 55 000 незаконных сделок и извлекли излишний доход в особо крупном размере, сообщили в СК и объявили о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 185.3 УК (подразумевает наказание вплоть до лишения свободы на семь лет). Особо крупным излишним доходом в ней признается сумма от 15 млн руб.
Фигуранты дела заключены под стражу, по местам их жительства изъяты денежные средства, аппаратные криптокошельки, электронные носители информации, мобильные устройства, банковские и сим-карты, документы и др., сообщили в МВД.
Оживление мертвеца
Статья о манипулировании рынком некоторое время считалась «мертвой», но «ожила» за последние шесть лет, рассказывает юрист Criminal Defense Firm Владислава Безушкевич. При этом лишь малая часть выявленных фактов доходит до уголовного преследования, заметила она.
Дело РДВ, «Волка с Мосбиржи» и «Сигналов РЦБ» – прецедентное: первое, возбужденное в России в связи с манипулированием рынком именно через Telegram-каналы, и первое с реализацией схемы Pump & Dump, говорит адвокат коллегии «Аронов и партнеры» Михаил Пипко.
Ранее правоохранители преследовали недобросовестных участников рынка, использующих «более традиционные» схемы, подтверждает юрист адвокатского бюро «След» Алексей Никитин. Немногочисленные уголовные дела по ст. 185.3, как правило, завершались назначением штрафа либо условного наказания, отметил он. Вероятность аналогичного исхода сохраняется и в данном случае, но Никитин не исключает и более строгого наказания с учетом новизны дела и высокой актуальности проблемы.
Данный кейс может носить показательный характер, а суды, допустил Никитин, будут склонны в большей степени учитывать позицию следствия и проявят бОльшую лояльность к возможным недостаткам доказательственной базы. Пипко согласен: дело РДВ, «Волка с Мосбиржи» и «Сигналов РЦБ» может перевернуть практику и привести к первому реальному лишению свободы ввиду масштабности схемы, резонанса и активной позиции ЦБ и силовиков.
Уголовная статья о манипулировании рынком используется не часто, отмечает руководитель Фонда гарантирования индивидуальных инвестиционных счетов Валерий Лях, который в 2014–2023 гг. возглавлял в ЦБ департамент противодействия недобросовестным практикам. Но само наличие этой статьи как инструмента крайнего принуждения принципиально для поддержания чистоты биржевой торговли и уверенности инвесторов в прозрачности рыночного ценообразования, подчеркивает он.
Сигнал финфлюенсерам
Президент НАУФОР Алексей Тимофеев расценивает происходящее как сигнал рынку о важности проблемы манипулирования и готовности властей решать ее самым жестким образом. «Не оценивая конкретную ситуацию, считаю, что это верно, особенно сейчас, когда доступ к информации оказался очень ограничен и рынок как никогда уязвим», – сказал он «Ведомостям».
Любой релиз регулятора о выявлении недобросовестной практики – это сигнал рынку о том, что финансовый инжиниринг не может нести вред ни рынку, ни его участникам, согласен Лях.
Мюнхаузен от инвестиций
Ассоциация инвесторов АВО оценивает дело Telegram-каналов как абсолютно необходимую меру и закономерный исход. «Это черная метка для администраторов анонимных каналов, которые возомнили себя маркетмейкерами и разгоняют неликвидные акции», – говорит член совета объединения Алексей Пономарев. То, чем годами занимались «гуру рынка», – это не инвестаналитика, а банальное, циничное воровство денег частных инвесторов, сетует он. Но время безнаказанного манипулирования закончилось, уверен Пономарев, который рассчитывает на эффект домино от нового дела.
Новых подобных дел ожидает и автор нескольких Telegram-каналов, управляющий директор Global Invest Fund Сергей Попов. Но есть и сложности, оговорился он. К примеру, многие манипуляторы сами не торгуют, а лишь продают свои идеи через закрытые чаты, тогда как торгуют подписчики. Другая проблема – как правоохранительным органам найти и закрыть закрытый анонимный канал в заблокированном мессенджере или соцсети, задался вопросом Попов. «И, конечно, не хотелось бы, чтобы это все превратилось в охоту на ведьм, чтобы [власти] пошли по хорошим ребятам, которые пишут аналитику, покупают бумаги и люди за ними тоже что-то покупают», – добавил он.
Потенциально по итогам нового кейса инвестиционная активность финансовых инфлюенсеров действительно станет квалифицироваться не как маркетинг, а как манипулирование, согласен главный инвестиционный директор УК «МЭФ капитал» Андрей Клименко. Возможно, будет больше мониторинга, особенно по низколиквидных бумагам и каналам с большой аудиторией, не исключил он.
«Конечно же, не хватает нам регулирования этой всей финфлюенсерской деятельности. На таком тонком рынке, когда даже незначительные объемы могут привести к значительному отклонению цены, достаточно просто осуществлять противоправные действия», – подытожил замгендиректора «Финама» по брокерскому бизнесу Дмитрий Леснов.