Банк России обратил внимание на имитацию биржевой торговли

Банк России обратил внимание на имитацию биржевой торговлиПоэтому регулятор хочет ограничить внебиржевые площадки
Банк России планирует осенью внести предложения по регулированию внебиржевых площадок, сообщил зампред ЦБ Филипп Габуния на Финансовом конгрессе. Некоторые сервисы для совершения OTC-сделок (англ. ОТС deal – over the counter) имитируют торговлю на бирже и вводят инвесторов в заблуждение, указал он.
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