Суд избрал запрет действий обвиняемым в манипулировании рынком акций в Telegram
Басманный суд Москвы избрал запрет определенных действий обвиняемым в манипулировании рынком акций через Telegram-каналы. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.
Обвиняемыми по делу проходят Илья Марченков и Гавриил Романенко.
По версии следствия, они проводили манипулирование рынком в ходе торгов финансовыми инструментами на Мосбирже. Участниками организованной группы извлечен излишний доход в размере свыше 28 млн руб.
В середине апреля Банк России и силовики выявили схему манипулирования ценными бумагами на Мосбирже через популярные Telegram-каналы «РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ». Сделки через личные счета совершали физические лица, связанные с деятельностью компании PFL Advisors – она осуществляла администрирование каналов, сообщили в ЦБ.
Как говорили опрошенные «Ведомостями» эксперты, это первый в своем роде кейс в России, который может перевернуть уголовную практику. Статья о манипулировании рынком некоторое время считалась «мертвой», но «ожила» за последние шесть лет. При этом лишь малая часть выявленных фактов доходит до уголовного преследования, указывала юрист Criminal Defense Firm Владислава Безушкевич.