Цена Brent приблизилась к $89 за баррель
Цена на нефть Brent продолжила рост и сохранила положительную динамику к вечеру, хотя немного отступила от внутридневных максимумов. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.
По состоянию на 18:12 мск сентябрьские фьючерсы на нефть Brent торговались по $88,61 за баррель. Это на $1,73, или 1,99%, выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Сентябрьские контракты американской нефти WTI на Нью-Йоркской товарной бирже к этому времени подорожали на $2,29, или 2,74%, до $85,88 за баррель.
29 июля цена на октябрьский фьючерс на нефть марки Brent выросла до $90,2 на лондонской бирже ICE. По состоянию на 15:50 мск фьючерсы торгуются по $89,67 за баррель.
По состоянию на 13:42 мск 27 июля фьючерсы торговались по $85,45 за баррель. Разница с ценой закрытия составляла 6,80%. Минимальное значение за день составило $84,65 за баррель.
31 июля The Telegraph сообщил, что США и Израиль обсуждают возможную сухопутную блокаду Ирана. материале указано, что эта инициатива – один из нескольких вариантов, рассматриваемых президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы усилить экономическое давление на Иран. The Telegraph предполагает, что такой план, вероятно, потребует от США и Израиля оказать давление на соседей и региональных партнеров исламской республики, чтобы те ужесточили контроль на пограничных переходах или закрыли их, ограничив поток экспорта и импорта. Иран граничит с Ираком, Турцией, Пакистаном, Афганистаном, Туркменистаном, Арменией и Азербайджаном.