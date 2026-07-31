Цена Brent приблизилась к $89 за баррель

31 июля The Telegraph сообщил, что США и Израиль обсуждают возможную сухопутную блокаду Ирана. материале указано, что эта инициатива – один из нескольких вариантов, рассматриваемых президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы усилить экономическое давление на Иран. The Telegraph предполагает, что такой план, вероятно, потребует от США и Израиля оказать давление на соседей и региональных партнеров исламской республики, чтобы те ужесточили контроль на пограничных переходах или закрыли их, ограничив поток экспорта и импорта. Иран граничит с Ираком, Турцией, Пакистаном, Афганистаном, Туркменистаном, Арменией и Азербайджаном.