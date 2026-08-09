Китайский разработчик чипов для ИИ Moore Threads планирует листинг в Гонконге
Производитель чипов для искусственного интеллекта Moore Threads Technology Co. заявил о планах провести листинг в Гонконге. Об этом пишет Bloomberg.
Как говорится в заявлении компании, размещение в Гонконге необходимо для углубления стратегии интернационализации и привлечения высококвалифицированных кадров в области НИОКР и менеджмента. Конкретные сроки пока не определены – компания намерена выбрать «подходящее время и окно для размещения», учитывая интересы акционеров и состояние рынков капитала.
На данный момент акции Moore Threads выросли более чем на 420% с момента дебюта на Шанхайской бирже STAR Market в конце 2025 г., где компания провела IPO и привлекла 8 млрд юаней в рамках сделки с многократной переподпиской. В первый день торгов акции взлетели на 425%. Это стало самым большим ростом для крупного дебюта после реформ 2019 г. в Китае. Успешное размещение Moore Threads положило начало волне китайских IPO в сфере ИИ, кульминацией которой стало привлечение производителем микросхем памяти CXMT Corp. 6,6 млрд юаней в июле – второе по величине IPO в истории материкового Китая.
Согласно финансовой отчетности компании за первое полугодие 2026 г., выручка Moore Threads выросла на 147% до 1,74 млрд юаней (около $252 млн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый убыток сократился почти на 96% – с 270,9 млн до 11,6 млн юаней ($1,72 млн). При этом в январе – июне 2026 г. компания направила на НИОКР 769 млн юаней, что на 38% больше, чем годом ранее.
Основанная в 2020 г. бывшим топ-менеджером Nvidia Чжаном Цзяньчжуном, Moore Threads начинала с графических чипов для игр, но затем переключилась на ИИ-ускорители для больших языковых моделей после вынужденного ухода Nvidia с китайского рынка. Компания конкурирует с Cambricon Technologies и Huawei Technologies за долю рынка. При этом в Гонконге в 2026 г. уже наблюдается бум размещений: IPO привлекли более $42 млрд – максимум за шесть лет. Крупнейшим стал дебют производителя оптических трансиверов Zhongji Innolight, привлекшего $6,8 млрд.
В сентябре 2025 г. Китай усилил давление на американский технологический сектор, выступив с рекомендацией крупным технологическим компаниям отказаться от использования чипа Nvidia RTX Pro 6000D, предназначенного для применения искусственного интеллекта в промышленности. Решение было принято Главным управлением киберпространства Китая и фактически означало включение чипа в черный список.
В июле агентство Reuters писало, что южнокорейская интернет-компания Naver выпустит 7,2 млн акций в пользу американской Nvidia Corp. на общую сумму около 1,48 трлн вон ($1,01 млрд). Благодаря этому Nvidia станет одним из крупнейших акционеров Naver с 4,5% акций.
9 июня Bloomberg писал, что Китай планирует направить около 2 трлн юаней ($295 млрд) в течение пяти лет на строительство центров обработки данных по всей стране.