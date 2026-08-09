Китайский разработчик чипов для ИИ Moore Threads планирует листинг в Гонконге

На данный момент акции Moore Threads выросли более чем на 420% с момента дебюта на Шанхайской бирже STAR Market в конце 2025 г., где компания провела IPO и привлекла 8 млрд юаней в рамках сделки с многократной переподпиской. В первый день торгов акции взлетели на 425%. Это стало самым большим ростом для крупного дебюта после реформ 2019 г. в Китае. Успешное размещение Moore Threads положило начало волне китайских IPO в сфере ИИ, кульминацией которой стало привлечение производителем микросхем памяти CXMT Corp. 6,6 млрд юаней в июле – второе по величине IPO в истории материкового Китая.