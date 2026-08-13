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Главная / Инвестиции /

Внебиржевой курс доллара в моменте поднялся до 84 рублей

Наталья Захарова

Внебиржевой курс доллара на рынке Forex в моменте поднялся выше отметки в 84 руб. Максимум дня составил 84,06 руб.

По состоянию на 13:19 мск доллар торгуется по 83,96 руб. Рост составляет 1,52% к закрытию предыдущего дня.

Евро тоже подорожал. Его курс составляет 96,85 руб., что на 1,63% выше стоимости закрытия. Максимальное значение за день – 96,96 руб.

Официальный курс доллара от ЦБ РФ на 13 августа составляет 83,00 руб., а евро – 95,78 руб.

6 августа «Ведомости» писали, что национальная валюта слабеет к доллару, евро и юаню уже третий месяц подряд. Стратег по валюте и процентным ставкам Альфа-банка Никита Еуров рассказал, что понижению курса рубля сначала способствовал резкий рост премии за риск и отток капитала – спрос на формирование иностранных активов вне российского контура. Сейчас тренд сохраняется из-за слабого торгового баланса: в страну заходит валютная выручка, полученная в июне – июле по низким ценам на нефть, а спрос на импорт сильный из-за сезонности.

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