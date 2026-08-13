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Главная / Инвестиции /

Акции «Русагро» упали на 9% на фоне приостановки работы зернового терминала

Наталья Захарова

Акции «Русагро» упали на 9% на фоне закрытия зернового терминала КСК в Новороссийске, принадлежащего ГК «Дело».

По состоянию 17:40 мск ценные бумаги «Русагро» торгуются по 82,82 руб. Разница с ценой закрытия составила 8,45%. Минимальная стоимость за день составила 82,36 руб.

ГК «Дело» сообщала, что терминал прекращает прием зерна с машин и поездов, а также отгрузку на суда и другие операции. Решение принято для безопасности сотрудников и объектов. ГК «Дело» через свой зерновой терминал КСК в Новороссийске осуществляла масштабную отгрузку зерновых и масличных культур на экспорт.

12 августа Объединенная зерновая компания (ОЗК) сообщила, что ночная атака дронов на Новороссийск повредила инфраструктуру зернового терминала НКХП. Сотрудники не пострадали, ведется оценка ущерба.

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