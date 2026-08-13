Акции «Русагро» упали на 9% на фоне приостановки работы зернового терминала

ГК «Дело» сообщала, что терминал прекращает прием зерна с машин и поездов, а также отгрузку на суда и другие операции. Решение принято для безопасности сотрудников и объектов. ГК «Дело» через свой зерновой терминал КСК в Новороссийске осуществляла масштабную отгрузку зерновых и масличных культур на экспорт.