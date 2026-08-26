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Главная / Инвестиции /

«Группа Астра» ускорила рост выручки до 47% во II квартале

Ксения Наумчик

Выручка ПАО «Группа Астра» во II квартале по МСФО выросла на 47% до 5,1 млрд руб. Выручка за шесть месяцев увеличилась на 17% год к году до 7,8 млрд руб., сообщили в компании.

Отгрузки за апрель – июнь увеличились на 42% до 5,4 млрд руб., а за первое полугодие – на 27% до 7,3 млрд руб. Операционные расходы во II квартале выросли на 10% год к году против 22% в I квартале. По итогам полугодия скорректированная EBITDA достигла 1,8 млрд руб., увеличившись на 40%, а скорректированная чистая прибыль почти удвоилась – до 1,2 млрд руб.

В «Группе Астра» также напомнили о сезонности бизнеса: около 70% годовых отгрузок приходится на второе полугодие. Менеджмент сохраняет ориентир на рост чистой прибыли по итогам 2026 г. на 40% относительно 2025 г.

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Инвестиции / Эмитенты

За I квартал выручка «Группы Астра» составила 2,657 млн руб., что на 15% меньше аналогичного периода прошлого года. Отгрузки за период составили 1,9 млрд руб. и уменьшились на 4% по сравнению с I кварталом прошлого года. Существенно сократился рост операционных расходов. За I квартал 2026 г. показатель увеличился на 22% год к году, что вдвое меньше результатов I квартала 2025 г., когда аналогичный показатель вырос на 47% год к году. В компании отметили, что на конец I квартала чистый долг компании остался околонулевым и составляет 0,4 млрд руб.

Акционеры «Группы Астра» на годовом собрании утвердили дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 4,67 руб. на акцию. На выплаты планируется направить 982 млн руб.