Совет директоров «Норникеля» рекомендовал дивиденды по результатам полугодия

Выручка «Норникеля» по МСФО за шесть месяцев составила $8,30 млрд (645,33 млрд руб.), что на 28,4% выше значения аналогичного периода в прошлом году. Валовая прибыль выросла на 45% год к году и составила $4,16 млрд (323,44 млрд руб.). Прибыль от операционной деятельности выросла практически в два раза до $3,07 млрд (238,69 млрд руб.). Прибыль за период составила $2 млрд (155,5 млрд руб.). Рост составил 137,6%.