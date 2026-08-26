Совет директоров «Норникеля» рекомендовал дивиденды по результатам полугодия
Совет директоров «Норильского никеля» рекомендовал за полугодие выплатить дивиденды в размере 1,85 руб. за акцию. Об этом сообщается на сайте компании.
На выплаты будет направлено 28,28 млрд руб. Датой отсечки предложили назначить 12 октября. Общее собрание акционеров запланировано на 30 сентября.
Выручка «Норникеля» по МСФО за шесть месяцев составила $8,30 млрд (645,33 млрд руб.), что на 28,4% выше значения аналогичного периода в прошлом году. Валовая прибыль выросла на 45% год к году и составила $4,16 млрд (323,44 млрд руб.). Прибыль от операционной деятельности выросла практически в два раза до $3,07 млрд (238,69 млрд руб.). Прибыль за период составила $2 млрд (155,5 млрд руб.). Рост составил 137,6%.
EBITDA выросла на 50% до $3,9 млрд (329,29 млрд руб.). Чистый долг сохранился на уровне $9,1 млрд (768,59 млрд руб.). Соотношение чистого долга к показателю EBITDA составило 1,3х.
По итогам первого полугодия «Норникель» снизил объемы производства никеля относительно прошлого года на 2% до 85 000 т, а меди – на 5% до 203 000 т. При этом во II квартале производство никеля увеличилось на 4% в сравнении с I кварталом – до 43 000 т.