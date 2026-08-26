НАУФОР попросит Минцифры включить в «белые списки» сервисы для инвесторов

НАУФОР отметила, что данное ходатайство подтверждает социальную и экономическую значимость сервисов и сайтов профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов. Доступность электронных сервисов, по мнению ассоциации, имеет системное значение для развития российского капитала. Поэтому розничные инвесторы должны иметь возможность реализовать свои интересы через доступ к инвестиционным сервисам. НАУФОР подчеркнула, что все представители сервисов связаны друг с другом, а «выпадение любого звена может снижать устойчивость всей инфраструктуры».