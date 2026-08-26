НАУФОР попросит Минцифры включить в «белые списки» сервисы для инвесторов
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) обратилась в Минфин России с просьбой направить ходатайство в Минцифры, чтобы ведомство включило в «белые списки» сайты и сервисы профессиональных участников рынка ценных бумаг, сообщили в пресс-службе ассоциации.
«Ограничение доступа к инвестиционной инфраструктуре в периоды отключения мобильного интернета лишает значительное число граждан России возможности своевременно совершать необходимые действия и повышает операционные, рыночные и правовые риски совершения операций на фондовом рынке», – говорится в письме.
НАУФОР отметила, что данное ходатайство подтверждает социальную и экономическую значимость сервисов и сайтов профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов. Доступность электронных сервисов, по мнению ассоциации, имеет системное значение для развития российского капитала. Поэтому розничные инвесторы должны иметь возможность реализовать свои интересы через доступ к инвестиционным сервисам. НАУФОР подчеркнула, что все представители сервисов связаны друг с другом, а «выпадение любого звена может снижать устойчивость всей инфраструктуры».
В апреле глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина призвала добавить в «белые списки» все банки России.
В июне президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ обеспечить бесперебойную работу портала «Госуслуги», платежных систем и сервисов записи к врачу в случае ограничения доступа в интернет.