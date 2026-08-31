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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций резко вырос на геополитических новостях

Ведомости

По состоянию на 18:40 мск 31 августа индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 2,7% и составил 2172,01. Индекс РТС вырос на 1,77% и составил 792,12.

Рынок ускорил рост после сообщений о том, что министр финансов США Бессент обсудил мирный план Трампа с Россией. Кроме того, президент России Владимир Путин на саммите ШОС заявил, что страна движется по пути к завершению украинского конфликта.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

ММК – 22,16 руб. (+8,99%)

«М.Видео» – 47,05 руб. (+7,40%)

«Фосагро» – 5 400 руб. (+6,51%)

«Русгидро» – 0,36 руб. (+6,23%)

«Норникель» – 126,74 руб. (+6,03%)

В аутсайдерах торгов оказались:

«Циан» – 618,40 руб. (-2,03%)

МКБ – 9,56 руб. (-1,80%)

«Юнайтед медикал груп» – 594,60 руб. (-0,76%)

«Русагро» – 72,18 руб. (-0,50%)

ПИК – 572,40 руб. (-0,38%)

Общий объем торгов составил 74,74 млрд руб.

Лидерами по объему торгов стали:

«Лукойл» – 9,54 млрд руб. (цена 4676 руб.)

«Газпром» – 9,15 млрд руб. (цена 88,81 руб.)

Сбербанк АО – 7,33 млрд руб. (цена 275,04 руб.)

Ozon – 5,94 млрд руб. (цена 2 295 руб.)

«Т-технологии» – 3,42 млрд руб. (цена 254,70 руб.)

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