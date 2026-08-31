Российский рынок акций резко вырос на геополитических новостях
По состоянию на 18:40 мск 31 августа индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 2,7% и составил 2172,01. Индекс РТС вырос на 1,77% и составил 792,12.
Рынок ускорил рост после сообщений о том, что министр финансов США Бессент обсудил мирный план Трампа с Россией. Кроме того, президент России Владимир Путин на саммите ШОС заявил, что страна движется по пути к завершению украинского конфликта.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
ММК – 22,16 руб. (+8,99%)
«М.Видео» – 47,05 руб. (+7,40%)
«Фосагро» – 5 400 руб. (+6,51%)
«Русгидро» – 0,36 руб. (+6,23%)
«Норникель» – 126,74 руб. (+6,03%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Циан» – 618,40 руб. (-2,03%)
МКБ – 9,56 руб. (-1,80%)
«Юнайтед медикал груп» – 594,60 руб. (-0,76%)
«Русагро» – 72,18 руб. (-0,50%)
ПИК – 572,40 руб. (-0,38%)
Общий объем торгов составил 74,74 млрд руб.
Лидерами по объему торгов стали:
«Лукойл» – 9,54 млрд руб. (цена 4676 руб.)
«Газпром» – 9,15 млрд руб. (цена 88,81 руб.)
Сбербанк АО – 7,33 млрд руб. (цена 275,04 руб.)
Ozon – 5,94 млрд руб. (цена 2 295 руб.)
«Т-технологии» – 3,42 млрд руб. (цена 254,70 руб.)