Корея заполняет олимпийские стадионы «всем миром»

Иностранцев в Пхенчхан приехало меньше, чем ожидалось, а многие корейцы зимними видами спорта не интересуются. На фото: соревнования по слалому среди мужчин Dominic Ebenbichler / Reuters

В первую неделю зимних Олимпийских игр в Пхенчхане соревнования посетило не очень много людей. Чтобы привлечь больше зрителей, организаторы Игр активно рекламируют ежедневные концерты корейской поп-музыки и прибегают к помощи образовательных учреждений. По всей стране местные власти выкупают билеты на соревнования и бесплатно раздают их жителям.

Поскольку иностранцев приехало меньше, чем обычно посещает Олимпийские игры, власти пытаются заполнить стадионы местными жителями. У них же отношение к зимним видам спорта неоднозначное. Согласно опросу, проведенному в начале года, менее 10% корейцев хотели лично посетить Игры. К тому же как раз во время Олимпиады начинается празднование Нового года по восточному календарю. «Корейцы любят футбол и бейсбол. А вот насчет зимних видов спорта не уверен», – говорит Чхон Ю Сун, владелец спортивного бара JJ’s Manhattan в центре Сеула. В четверг вечером только на одном из пяти телевизоров в баре транслировались Олимпийские игры. Из-за праздника, который корейцы по традиции проводят с семьей, бар был заполнен лишь наполовину.

Организаторы понимают, что пустые ряды портят атмосферу. «Стадионы надо заполнять, – сказал The Wall Street Journal в прошлом году один из руководителей Организационного комитета Игр-2018 Ли Хи Бом. – Нас об этом просила и NBC, и другие телекомпании». (NBC платит в среднем $1,1 млрд за права на освещение одной Олимпиады в США в 2014-2020 гг., а затем до 2032 г. будет платить по $1,275 млрд.)

Продажа билетов необходима, чтобы покрыть расходы на подготовку и проведение Игр (около $13 млрд). Бóльшую часть поступлений организаторы получают за счет спонсорской поддержки и взносов Международного олимпийского комитета. Но без высоких продаж билетов тоже не обойтись, ведь зрители не просто приходят на соревнования, но и покупают товары с символикой Олимпиады.

Для привлечения зрителей Оргкомитет обратился за помощью в министерство государственного управления и безопасности, сообщил его сотрудник. «Мы, корейцы, привыкли помогать друг другу, когда это необходимо», – говорит он. Недавно городская администрация Сеула, по словам ее сотрудников, купила 42 000 билетов и передала их властям 25 районов города для распространения. Район Сондон в восточной части города получил 1800 билетов и распределил их среди незащищенных и малоимущих групп населения. В воскресенье первых обладателей этих билетов отвезут на соревнования по беговым лыжам в горы Пхенчхана. Интерес к бесплатным билетам был высоким, утверждает чиновник района, занимающийся этим мероприятием.

Организаторы также раздают билеты госслужащим, малоимущим и волонтерам.

Подобные действия помогают объяснить высокие данные по продажам билетам, которые представляют организаторы: в пятницу они сообщили, что продан 91% из запланированных 1,1 млн билетов.

Многие пустые места – это места, зарезервированные для спортсменов, членов их семей и спонсоров, объясняют организаторы. Назвать конкретный процент таких мест представитель Оргкомитета отказался, уточнив, что доля меняется в зависимости от места проведения и вида соревнований.

В среду матч по хоккею между женскими сборными Швеции и Швейцарии смотрели 30 учеников первого и второго класса начальной школы Cheongju Gyeongdeok. Некоторые из них размахивали флагами Швеции, купленными при входе на стадион за 2000 южнокорейских вон ($1,9). Как минимум еще три школы отправили учеников на Олимпиаду, получив бесплатные билеты от министерства образования. Около 90 учеников средней школы приехали из Сеула, еще 28 – из начальной школы Пхенчхана и 70 – из соседнего Каннына.

Чтобы привлечь не только школьников, но и более широкую аудиторию, организаторы ежедневно устраивают в Пхенчхане концерты корейских поп-исполнителей. Для участия в них они пригласили самые популярные группы, например бой-бенды Super Junior и 2PM. Последняя будет выступать в полном составе, включая даже участника, который сейчас проходит обязательную службу в армии.

Перевела Варвара Подругина