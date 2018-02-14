«Олимпийский» ветер в Пхенчхане
Из-за непогоды на Олимпиаде перенесли некоторые соревнования
В Пхенчхане сильный ветер мешает проведению Олимпиады. Организаторы 14 февраля отменили некоторые соревнования. Порывы ветра достигают 15 м/с, говорится на сайте Международного союза биатлонистов. На фото посетители Олимпийского парка Gangneung
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Ветер настолько сильный, что сдувает ограждения, элементы оформления зданий, рекламные баннеры и прочие уличные конструкции
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На фото ветер сдувает пленочную солнечную батарею в Олимпийском парке. Посетителей парка просят укрыться в помещениях
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Рабочий вешает объявление о временном закрытии медиацентра в Олимпийском парке
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14 февраля организаторы соревнований из-за сильного ветра перенесли проведение женского слалома на два дня. Также на сутки перенесена женская индивидуальная гонка в биатлоне
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На фото посетительница Олимпийского парка
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На фото последствия ураганного ветра
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