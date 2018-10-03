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Рыболовлев подал иск к Sotheby's на $380 млн

Российский миллиардер считает, что аукционный дом способствовал мошенничеству, жертвой которого он стал
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Бывший акционер «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев подал  в Федеральный окружной суд Нью-Йорка на Манхэттене иск к Sotheby's, сообщает Bloomberg. Миллиардер полагает, что аукционный дом «существенно способствовал крупнейшему мошенничеству в истории искусства», за которым, по версии истца, стоял швейцарский арт-дилер Ив Бувье. В качестве компенсации Рыболовлев требует от Sotheby's $380 млн.

«Sotheby’s <…> выступал в качестве аукционного дома, который охотно, намеренно и осознанно способствовал реализации мошеннической схемы. Действия Sotheby’s внушали истцам доверие и уверенность в Бувье и делали всю мошенническую схему правдоподобной и заслуживающей доверия», — говорится в исковом заявлении (ранее о нем сообщил The Bell).

Представитель Рыболовлева подтвердил «Ведомостям» факт подачи иска и сумму претензий. От более подробных комментариев он отказался, сославшись на процессуальные ограничения. Представитель Sotheby’s заявил, что иск не имеет под собой оснований, и попросил суд отказаться от его рассмотрения, пишет Bloomberg. Защита Бувье не смогла прокомментировать новый иск.

В 2010 г. Рыболовлев продал контрольный пакет акций «Уралкалия» за $5,3 млрд и стал вкладывать средства в недвижимость и арт-объекты. Бувье, будучи агентом российского бизнесмена, подобрал для него 38 картин, в 14 сделках участвовал Sotheby's. На покупку Рыболовлев потратил $2 млрд. Формально Бувье работал за комиссию 2%, фактически же, как считает Рыболовлев, дилер присвоил себе около $1 млрд, причем треть – при пособничестве аукционного дома. «Бувье сообщал представителям Рыболовлева, что ведет напряженные переговоры с продавцами картин, но на самом деле договаривался о значительных дисконтах, а разницу клал себе в карман. С помощью этой схемы Бувье обманул истцов на сумму более $1 млрд», — отмечается в иске. Некоторые картины, купленные при посредничестве Бувье, Рыболовлев впоследствии продал с убытком.

Истцами нью-йоркского процесса выступают Accent Delight International и Xitrans Finance Ltd., на которые приобретались картины.

Рыболовлев судится с арт-дилером с 2015 г. В 2017 г. прокуратура Нью-Йорка прекратила расследование против Бувье после того, как Рыболовлев продал на аукционе Christies картину Леонардо «Спаситель мира» за $450 млн – на $320 млн дороже, чем купил ее у своего агента.

Рыболовлев занимает 18 место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Издание оценивает его состояние в $6,8 млрд.

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