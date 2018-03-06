В рейтинге самых доходных предметов роскоши сменился лидер

Ren Zhenglai / Zuma / TASS

Китайская керамика упала в цене на 5% в 2017 г. и на 3% за десять лет. В то же время, инвесторы из Поднебесной и их приобретения прочно вошли в число рекордов 2017 г. Так 1000-летняя чаша для мытья щеток была продана вдвое дороже ее предварительной оценки – за $40 млн.

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