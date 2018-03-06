В рейтинге самых доходных предметов роскоши сменился лидер
Самой прибыльной инвестицией в 2017 году оказались произведения искусства
В 2017 г. среди предметов роскоши сильнее всего подорожали произведения искусства. Их средняя стоимость в аукционной продаже выросла на 21%, следует из отчета The Knight Frank Luxury Investment Index (KFLII). В течение нескольких лет искусство отставало по динамике цен от классических автомобилей и вина, но 2017-й стал годом его возвращения. На фото: портрет «золотой музы» Пабло Пикассо продан в феврале 2018 г. за 49,8 млн фунтов - рекордную цену, заплаченную за работу художника на аукционе в Европе
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Самыми крупными сделками в прошлом году стали продажи картин «Спаситель мира» Леонардо да Винчи и «Без названия» нью-йоркского граффити-художника Жана-Мишеля Баски. Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев продал картину «Спаситель мира» за $450 млн. Это в 2,5 раза выше предыдущего мирового рекорда в $179 млн, установленного в 2015 г. картиной Пабло Пикассо «Алжирские женщины». «Без названия» за $110,5 млн приобрел на аукционе Sotheby's японский коллекционер Юсаку Маэдзаве
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Вино, в 2016 г. ставшее самым высокодоходным активом, в прошлом году заняло второе место: цены на него выросли на 11%, тогда как годом ранее – на 24%. Основной рост спроса происходит за счет клиентов из Азии, пояснил управляющий директор компании Private Cellar Эндрю Гордон
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На третьем месте по росту цен оказались часы. В среднем они прибавили в цене 5% за прошлый год и 69% за 10 лет. Одной из рекордных сделок прошлого года стала продажа часов Rolex Daytona актера и мотогонщика Пола Ньюмана. Часы с надписью «Води осторожно», подаренные ему женой Джоан Вудворд, были проданы компанией Philips за $17,8 млн.
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Классические автомобили за прошлый год подорожали в среднем лишь на 2%. Тем не менее, в десятилетней ретроспективе эти активы по-прежнему являются лидерами среди предметов роскоши с динамикой в +334%. Самые знаковые сделки прошлого года – продажа McLaren F1 1995 г. (на фото) за $15,6 млн, Ferrari 250GT California Spider Lwb 1959 г. за $18 млн и Aston Martin DBR1 1956 г. за $22,5 млн.
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Цена на ювелирные изделия выросла на 4% за прошлый год и 138% за десять лет, говорится в отчете Knight Frank. Ценовой рекорд прошлого года установили бриллиантовые серьги Apollo и Artemis, за которые покупатель заплатил $57,4 млн
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Раритетные монеты в течение года в среднем подорожали на 4%, за десять лет их цена выросла на 182%
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Стоимость цветных бриллиантов в прошлом году осталась в среднем неизменной. За 10 лет они подорожали на 70%. Одной из знаменательных сделок 2017 г. стала продажа 59,6-каратного ярко-розового бриллианта «Розовая Звезда» – гонконгский ювелир Чау Тай Фук заплатил за него $71 млн.
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Китайская керамика упала в цене на 5% в 2017 г. и на 3% за десять лет. В то же время, инвесторы из Поднебесной и их приобретения прочно вошли в число рекордов 2017 г. Так 1000-летняя чаша для мытья щеток была продана вдвое дороже ее предварительной оценки – за $40 млн.
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Элитную мебель вряд ли можно считать удачным вложением средств. В среднем мебель подешевела на 1% за прошлый год и почти на треть (32%) за десятилетие. Один из самых ожидаемых аукционов этого года – мебель и предметы интерьера из исторической обстановки знаменитого отеля Ritz Paris, которые будут выставлены на торги впервые
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А вот дорогие марки практически не изменились в цене за прошлый год (рост составил 1%). За 10 лет они подорожали на 103%
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