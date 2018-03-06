Стиль жизни / Люкс

В рейтинге самых доходных предметов роскоши сменился лидер

Самой прибыльной инвестицией в 2017 году оказались произведения искусства
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