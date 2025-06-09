Синий маршрут в Пушкинском музее

Синий маршрут в Пушкинском музееИстория цвета от древнеегипетского звездного неба до французской «голубой крови»
Оттенки синего можно встретить повсюду в искусстве и бизнесе – в пейзажах, портретах, религиозной живописи, логотипах социальных сетей и онлайн-сервисов. Иоганн Вольфганг Гете считал, что каждый цвет или их сочетание обладают своим характером. В синем есть «нечто темное», он оказывает на глаз «странное и почти невыразимое воздействие», содержит в себе противоречие возбуждения и покоя, а также чувство холода, писал поэт в своем «Учении о цвете».
Василий Кандинский сопоставлял цвета со звучанием музыкальных инструментов. Художник был уверен, что цвет оказывает не только визуальное воздействие, но вызывает отклик всех органов чувств. Синий – цвет неба, умиротворения и бесконечного, отмечал Кандинский в работе «О духовном в искусстве».
«Ведомости» посетили Пушкинский музей в Москве и прошли по маршруту синего цвета, составленному на основе постоянной экспозиции сотрудниками ГМИИ.
Древний Египет и Месопотамия
Экскурсия начинается с потолка. Над Египетским залом музея раскинулся орнамент желтых звезд на синем фоне. Как рассказывает старший научный сотрудник ГМИИ имени А. С. Пушкина искусствовед Наталья Кортунова, египтяне верили, что после смерти души вселяются прямо в звезды. Кроме того, синий цвет связывали с Нилом – река считалась отражением Млечного пути.
Синий цвет часто встречался и в Месопотамии (сегодня эту территорию занимают Сирия, Ирак и Турция). Около 4000 лет назад, во времена Аккадского царства, там создавали цилиндрические печати как свидетельство принадлежности частной собственности. Этот предмет считался не только «ключом» или «паспортом», но и роскошным аксессуаром. В Пушкинском музее можно увидеть такую печать из минерала синего тона лазурита с изображением богини любви и плодородия Иштар в образе воительницы. В том же зале представлены «паспорта» зеленых, красных, серых оттенков.
С приходом на земли Египта Александра Македонского, а затем и римлян синий приобрел в значительной степени негативный подтекст. Последние связывали этот цвет с варварскими племенами пиктов, а греки – с трауром: использовали его в погребальных обрядах.
Синий и христианство
Цвет приобрел новые смыслы с распространением христианства в Европе. В Средневековье и эпоху Возрождения синий начал ассоциироваться с Богородицей. Сначала он сохранял траурный мотив – символизировал печаль и скорбь Девы Марии. Позже к значениям этого цвета добавились покой, справедливость, верность и невинность. В рамках гида мы видим «Мадонну с младенцем и ангелами» Джованни ди Бартоломео Кристиани – накидка Богородицы украшена дорогим пигментом ультрамарин, полученным из лазурита.
А в центральном зале расположилась копия майолики (обожженная глина, покрытая глазурью) «Благовещение» итальянца Андреа делла Роббиа. У этого рельефа с евангельским сюжетом синий цвет служит фоном.
«Голубая кровь»
Выражение «голубая кровь» с самого своего возникновения (приблизительно в VIII в.) обозначало аристократическое происхождение. Люди высокого статуса намеренно избегали солнечных лучей, и под бледной тонкой кожей виднелись те самые голубые вены. Синий цвет часто использовался для парадных портретов европейской знати как символ власти.
Аудиогид приводит в зал французского искусства – к портрету Аделаиды Савойской, написанному Франсуа де Труа в конце XVII в. На нем 12-летняя Аделаида в меховой мантии темно-синего цвета с золотыми лилиями – гербом династии Бурбонов. В этом случае синий стал отсылкой к Деве Марии, невинности, которой обладала и сама Савойская на момент написания портрета.
Работа де Труа была приурочена к бракосочетанию девочки и герцога Бургундского, внука Людовика XIV. Впоследствии у пары родились еще три Людовика: двое из них умерли в раннем возрасте, а младший стал королем Франции Людовиком XV и правил 58 лет.
Нас вновь возвращают к Людовикам. На портрете Жозефа Сиффреда Дюплесси изображен последний король Франции Людовик XVI в голубом мундире. Синий цвет в разных оттенках можно встретить на многих работах XVIII в. Как отмечает Кортунова, тогда изобрели берлинскую лазурь, а Европа вновь получила доступ к натуральному красителю индиго.
Экскурсия может задать мотив для персонального поиска цвета в залах музея. Всего в рамках бесплатного аудиогида от ГМИИ и сервиса по поиску авиабилетов «Авиасейлс» представлено 10 экспонатов, но глаз посетителя заметит больше синего в картинах, скульптурах и древнейших предметах быта.