Синий маршрут в Пушкинском музее

Синий цвет часто встречался и в Месопотамии (сегодня эту территорию занимают Сирия, Ирак и Турция). Около 4000 лет назад, во времена Аккадского царства, там создавали цилиндрические печати как свидетельство принадлежности частной собственности. Этот предмет считался не только «ключом» или «паспортом», но и роскошным аксессуаром. В Пушкинском музее можно увидеть такую печать из минерала синего тона лазурита с изображением богини любви и плодородия Иштар в образе воительницы. В том же зале представлены «паспорта» зеленых, красных, серых оттенков.