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Цвет футбола – розовый: курьезы и скандалы ЧМ-2026

Слеза Роналду, танец Трампа, гребля норвежцев и другие моменты мундиаля
Антон Осипов
Dylan Martinez / Reuters
Dylan Martinez / Reuters

Каждый день на чемпионате мира по футболу происходят яркие, а порой и курьезные события. «Ведомости» собрали самые запоминающиеся эпизоды турнира.

Тайна пропавшего болельщика

Британский фанат Майкл Хьюитт отправился на мундиаль и пропал. В последний раз он общался с родными 21 июня из Барселоны, где делал пересадку по пути в США. После этого мужчина перестал выходить на связь. Близкие забили тревогу и обратились в полицию и Интерпол.

Спустя 10 дней Хьюитта нашли благодаря футбольным фанатам. Как пишет The Irish Sun, в Барселоне у него украли смартфон, в котором были авиабилеты и билеты на матч. При этом кошелек остался при нем. Решив, что в Америку он уже не успеет, британец загулял в Испании: он загорал, ходил по барам и смотрел игры ЧМ. Позвонить родным ему даже не пришло в голову, поэтому он и понятия не имел, что его разыскивают.

Розовый чемпионат

Цвет турнира – розовый, пишет GQ. Особенно распространены бутсы разных оттенков этого цвета. Журнал опросил дизайнеров Nike, Adidas, Puma и New Balance, выпустивших к мундиалю новые модели обуви в соответствующей гамме. Эксперты сошлись во мнении: главная причина – его заметность. Розовый эффектно контрастирует с зеленой травой и отлично виден даже на небольших экранах смартфонов, где многие болельщики смотрят матчи.

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Есть и еще одно объяснение, отмечает GQ. Разработка бутс занимает до двух лет, а еще в 2024 г. агентство WGSN, один из крупнейших мировых прогнозистов трендов, назвало «электрическую фуксию» главным цветом 2026 г. Избежать розовой палитры удалось лишь футболистам без рекламных контрактов либо с эксклюзивными договоренностями. Например, Лионель Месси выступает в бело‑голубых бутсах, а Криштиану Роналду – в золотых.

Греби, викинг, греби!

Главный флешмоб чемпиона – «гребля викингов», который устраивают норвежские болельщики. Фанаты имитируют движения гребцов дракара и хором кричат «Ro!» («Греби!»). Акцию проводят не только на трибунах: один из самых эффектных роликов запечатлел, как болельщики «гребут», поднимаясь на эскалаторе в американском торговом центре. Флешмоб вышел далеко за пределы стадионов – его повторили даже депутаты норвежского парламента.

Инициатором «гребли викингов» стал глава норвежских ультрас Оле Фрёйстад. Впервые акцию провела небольшая группа фанатов в марте во время товарищеского матча со Швейцарией, а теперь в едином порыве «гребет» вся трибуна. Похоже, норвежская фанатская энергетика действительно работает: сборная Норвегии впервые с 1998 г. пробилась на мундиаль и сенсационно вышла в четвертьфинал, обыграв Бразилию.

Dylan Martinez / Reuters
Норвежские футбольные болельщики имитируют греблю викингов во время ЧМ-2026. / Mark Stockwell / AP

Почти что Карлсон

Президент FIFA Джанни Инфантино стремится побывать на каждом матче чемпионата, мотаясь между ними на частном самолете. BBC отследила его перемещения за первые две с небольшим недели турнира: 27 перелетов – почти по два в день. Из-за этого возникают слухи, будто его видели одновременно в двух местах. Например, 25 июня на играх Кюрасао – Кот-д'Ивуар и Эквадор – Германия. На деле встречи стартовали с разницей в 4 часа, а расстояние между стадионами всего лишь полторы сотни километров – невеликая дистанция для Инфантино, которому доводилось преодолевать и 4 500 км (Ванкувер – Майами). К концу июня он успел преодолеть расстояние больше, чем четыре диаметра Земли, и провел в воздухе в общей сложности более трех суток.

Уругвайцам воздали за игру

Уругвайской сборной повезло с перелетами куда меньше. Футбольная ассоциация страны отменила чартерный самолет для своих игроков после того, как национальная команда вылетели с ЧМ, набрав всего 2 очка в группе. Они завершили вничью матчи с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо-Верде (2:2), а затем уступили Испании 0:1. В качестве наказания уругвайским футболистам пришлось возвращаться домой обычными коммерческими рейсами.

Главные недоедающие

Американские рестораны сталкиваются с серьезными трудностями из‑за различий в культурных привычках болельщиков из других стран. Далеко не все приезжие знают, что в США принято оставлять чаевые в размере примерно 20%, пишет New York Post. По местным правилам ресторан или паб могут платить официантам значительно ниже МРОТ – всего $2,13 в час. Подразумевается, что недостающую часть зарплаты сотрудники получают за счет чаевых.

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Однако многие иностранные болельщики ведут себя так, как привыкли на родине: оставляют непривычно маленькие для Америки чаевые или вовсе их не дают. В результате рестораны в Канзас-Сити, Атланте, Филадельфии и других городах в дни матчей стали автоматически включать чаевые в счет. Тут же возникла другая проблема: некоторые посетители не замечали, что чаевые уже учтены, и по привычке добавляли сверху 25% чека. Осознав, что переплатили, они спешили оставить негативные отзывы.

Месси в роли контрабандиста

На летном поле, прямо перед самолетом сборной Аргентины, американские таможенники установили раскладные столы и потребовали от всех игроков открыть чемоданы. Вещи тщательно проверили вручную, чтобы убедиться в отсутствии запрещенных предметов. Футболистов также обследовали с помощью металлодетектора и попросили вывернуть карманы. Не избежал процедуры и Лионель Месси. Он держался стоически, пока из чемодана его партнера Кристиана Ромеро не извлекли огромную зажигалку для барбекю. Тут Месси не сдержался и долго смеялся – видеоролик с этим моментом быстро стал вирусным. Аналогичным проверкам подверглись и сборные других стран.

Что такое «не везет»

Пожалуй, самым невезучим участником ЧМ может оказаться 36-летний полузащитник сборной Англии и «Брентфорда» Джордан Хендерсон. После победы Англии над Мексикой 5 июля со счетом 3:2 футболист, переполненный эмоциями, решил перепрыгнуть рекламный щит, но упал и серьезно повредил запястье. Ему оказали первую помощь, дали кислород и унесли на носилках. При этом сам Хендерсон не участвовал в матче: всю игру он просидел на скамейке запасных, но умудрился получить там желтую карточку за пререкания с арбитром.

У Роналду слеза дорога

Больше $5,4 млн составил объем пари на платформе Polymarket по поводу того, заплачет или нет Криштиану Роналду после поражения на Чемпионате мира. Он действительно вытирал глаза когда его команда вылетела с мундиаля, но по правилам на лице должна быть видна хотя бы одна слезинка. В поисках этой капли тысячи лудоманов перелопачивали покадрово видеосъемки и отсматривали фотографии. В итоге Polymarket признал, что Роналду все-таки пустил слезу.

Не выпьем с горя

Акции пивных компаний оказались одними из главных жертв того, что Бразилия и Мексика вылетели с Чемпионата мира. Бумаги бельгийской Anheuser-Busch InBev (бренды Corona и Skol) в понедельник потеряли более 4%, нидерландской Heineken – 1,4%. Для обеих компаний Бразилия и Мексика – ключевые рынки сбыта. Если бы сборные дошли до финала, можно было бы ожидать бума потребления. 

Танец вернули Трампу

Американский президент Дональд Трамп зря добивался снятия дисквалификации с форварда Фоларина Балогуна: все равно США проиграли Бельгии со счетом 1:4. Зато бельгийские футболисты после четвертого гола собрались в круг и исполнили танец, который Трамп обожает показывать на публике.

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