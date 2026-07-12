Цвет футбола – розовый: курьезы и скандалы ЧМ-2026

Президент FIFA Джанни Инфантино стремится побывать на каждом матче чемпионата, мотаясь между ними на частном самолете. BBC отследила его перемещения за первые две с небольшим недели турнира: 27 перелетов – почти по два в день. Из-за этого возникают слухи, будто его видели одновременно в двух местах. Например, 25 июня на играх Кюрасао – Кот-д'Ивуар и Эквадор – Германия. На деле встречи стартовали с разницей в 4 часа, а расстояние между стадионами всего лишь полторы сотни километров – невеликая дистанция для Инфантино, которому доводилось преодолевать и 4 500 км (Ванкувер – Майами). К концу июня он успел преодолеть расстояние больше, чем четыре диаметра Земли, и провел в воздухе в общей сложности более трех суток.