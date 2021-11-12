Почему Лиор Коэн отказался от классических лейблов в пользу YouTube

Хорошими манерами Коэн никогда не отличался. Этот человек способен приехать к гостинице, где остановился журналист Rolling Stone, раньше обговоренного времени интервью, дозвониться ему в номер и заявить: «Сколько тебе надо на побриться-помыться?» Журналиста FT, бросившего курить годы назад, он буквально заставил вместе с ним дымить сигарой. Сам Коэн увлекся сигарами в 16 лет, когда впервые стащил их у отчима. Он никогда не курит по вечерам, зато каждое утро выкуривает по одной за чашечкой эспрессо. Его несколько смущает, что сигара отлично ложится в образ музыкального магната: «К сожалению, я их просто обожаю, поэтому буду страдать от стереотипов». Однако вкупе с высоким ростом (195,6 см), мощной подтянутой фигурой, короткой стрижкой и резкими манерами он скорее вписывается в образ военного. Его так и называли некоторые музыканты – генерал. А кое-кто из рэперов звал его Малыш Лански (Little Lansky) в честь мафиози Мейера Лански (1902–1983). На что Коэн отвечал: «Я понимаю, что вы имеете в виду, и спасибо вам за это. Но лучше бы вы прозвали меня Эйнштейном».