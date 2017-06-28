В ГУМе открылся фестиваль цветов
Специально для него выращено 370 000 цветов 17 видов
28 июня в ГУМе начался фестиваль цветов
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Специально для него организаторы подготовили 370 000 цветов 17 видов
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Ими ГУМ украсили внутри и снаружи
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Вдоль линий ГУМа организаторы разместили "ковры" из живых цветов, а фасад от первого до третьего этажа украсили кашпо с петуньями
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Фестиваль продлится до конца июля
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Фестиваль цветов в ГУМе
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Фестиваль проходит уже в пятый раз
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Для того чтобы цветы сохраняли свежесть в течение всего месяца, была разработана специальная система полива с применением технологии сохранения влаги, указано на сайте ГУМа
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Цветы в ГУМе можно увидеть в часы работы универмага, снаружи - круглосуточно
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Фестиваль цветов в ГУМе
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