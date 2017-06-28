Афиша на выходные: фестиваль цветов, «Усадьба. Джаз» и 45 лет «Аквариуму»
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
На фестивале «Вся Грузия в одном Флаконе» попробуют собрать все, с чем ассоциируется Грузия: народные танцы, последние коллекции современных дизайнеров, искусство, грузинский кофе и модных исполнителей. Само собой, будет много грузинской еды - что-то можно будет купить, что-то - научиться готовить. Дизайн-завод «Флакон», 1 и 2 июля
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Группа «Аквариум» сыграет концерт по случаю 45-летия своего существования. Вместе с музыкантами «Аквариума» на сцену выйдут основатель ирландской группы Pugwash Томас Уолш, исполнители ирландского фолка Flook, а также американская группа Cotton Mather. клуб Stadium, 30 июня 17:00
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В воскресенье в музее «Гараж» пройдет день серфинга и скейтбординга - фестиваль Board Culture Day. Там можно будет научиться расписывать доски, послушать лекции по истории серфинга, скейтбординга и взять уроки катания на лонгборде или балансборде
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Традиционный летний гастрономический фестиваль в этом году посвящен тартарам. Шефы-ресторанов участников готовят разные версии этого блюда, часть из них будет включена в меню только на время фестиваля. Полный список ресторанов указан на сайте фестиваля
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Союз фотохудожников России в 16-й раз проводит фестиваль «Молодые фотографы России». Помимо выставки фоторабот в программе мастер-классы по работе с новой фототехникой, лекции о приемах фотографии, встречи с известными россйскими фотографами. Российская государственная библиотека для молодёжи, до 2 июля
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В воскресенье Москва в последний раз примет матч Кубка конфедераций. На стадионе «Открытие Арена» в споре за третье место встретятся сборные Португалии и Мексики. 2 июля, 15:00
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1 июля музей-усадьба «Архангельское» наполнится джазовыми изысками в исполнении 18 коллективов из шести стран. Сердцем программы фестиваля «Усадьба. Джаз» станет дебютное выступление в России певицы эфиопского происхождения Эстер Рада из Израиля. Бессменный хедлайнер фестиваля Нино Катамадзе, российский певец Алексей Чумаков, норвежский нью-джазовый трубач Петтер Мольвер и нью-йоркский соул-певец и гитарист Рауль Мидон - это только часть программы джазового пикника
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В ГУМе до конца июля проходит фестиваль цветов. Весь месяц универмаг внутри и снаружи будет украшен 370 000 цветов 17 видов
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"Сергей Шнуров. Ретроспектива брендреализма" в Московском музее современного искусства - выставка популярного певца, остроумная и зрелищная, но неровная: есть работы со смыслом и просто визуальные анекдоты
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В прокат вышел «Манифесто» – киноверсия грандиозной видеоинсталляции, в которой голливудская звезда Кейт Бланшетт читает главные художественные манифесты ХХ в. Настоящий арт-блокбастер
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