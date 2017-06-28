Афиша на выходные: фестиваль цветов, «Усадьба. Джаз» и 45 лет «Аквариуму»

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На фестивале «Вся Грузия в одном Флаконе» попробуют собрать все, с чем ассоциируется Грузия: народные танцы, последние коллекции современных дизайнеров, искусство, грузинский кофе и модных исполнителей. Само собой, будет много грузинской еды - что-то можно будет купить, что-то - научиться готовить. Дизайн-завод «Флакон», 1 и 2 июля

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