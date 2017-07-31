Рейтинг самых богатых российских музыкантов по версии Forbes возглавила Анна Нетребко

Валерий Шарифулин/ТАСС

Певец Дима Билан попал в рейтинг звезд в 2006 году — с момента первого участия в «Евровидении». В этом году его заработок достиг отметки в $6 млн., это максимальный результат с 2006 г. Прирост случился благодаря рекламному контракту с компанией Neffos, который оценивается в $1,15 млн, уточняет Forbes

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