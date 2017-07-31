Линии жизни

Рейтинг самых богатых российских музыкантов по версии Forbes возглавила Анна Нетребко

Певица утверждает, что данные издания «смешны» и «взяты с потолка»
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото