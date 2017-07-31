Рейтинг самых богатых российских музыкантов по версии Forbes возглавила Анна Нетребко
Певица утверждает, что данные издания «смешны» и «взяты с потолка»
Российское издание журнала Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых российских музыкантов. Его возглавила оперная певица Анна Нетребко. По информации издания, она заработала за год $7,5 млн. Нетребко эти данные опровергает: на своих страницах в соцсетях она сообщила, что цифры Forbes «смешны» и «взяты с потолка»
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На втором месте Филипп Киркоров. Певец присутствует в рейтинге ежегодно с первого выпуска в 2005 г. Больше всего он заработал в 2014 г. — $12 млн. долларов, сейчас его доход оценен в $7,4 млн
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Тимати заработал за год $6,6 млн. Доход музыканту приносят музыкальный лейбл Black Star, сеть бургерных Black Star Burger, линия одежды, агентство маркетинговых коммуникаций Global Star, разработчик софта для музыкального бизнеса Make It Music, барбершоп 13 by Black Star, футбольное агентство Black Star Sport и игровая компания BS Gaming
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Певец Дима Билан попал в рейтинг звезд в 2006 году — с момента первого участия в «Евровидении». В этом году его заработок достиг отметки в $6 млн., это максимальный результат с 2006 г. Прирост случился благодаря рекламному контракту с компанией Neffos, который оценивается в $1,15 млн, уточняет Forbes
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Певец Григорий Лепс начинал в рейтинге Forbes с 46 места в 2008 г. Последние пять лет он входил в тройку самых богатых, конкурируя с Филиппом Киркоровым, Сергеем Шнуровым или Александром Овечкиным. Сейчас издание оценило его доход в $6 млн
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Группа Би-2 занимает шестое место с доходом $5,7 млн
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров за год заработал $5 млн
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Земфира заработала в этом году $5 млн - на миллион меньше, чем в прошлом году, когда она возглавляла аналогичный рейтинг
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Николай Басков попадает в рейтинг последние 13 лет, но выше 7-го места не поднимался. За прошедший год певец заработал $4,3 млн
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Замыкает топ-10 23-летний певец Егор Крид, подопечный лейбла Тимати Black Star - за год он заработал $4 млн
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