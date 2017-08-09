Афиша на выходные: ЦСКА – «Спартак», музыка из True Detective и Каннское кино
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
«Ветреная река» - фильм сценариста и режиссера Тейлора Шеридана, пленившегося суровым духом печально известной индейской резервации. Историю убийства девушки параллельно расследуют официальный детектив и местный пастух
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Ежегодный фестиваль Faces & Laces - это глобальная выставка уличной моды, современного искусства, визуальных эффектов и альтернативной музыки. В этот раз его темой станет «Субкультурный локализм»: участники представят своё видение тенденций и форматов современных субкультур. На фестивале можно будет сделать тату, изменить причёску, покататься на скейте и попробовать новинки стритфуда. ЦПКИО им. Горького, 12-13 августа
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В субботу состоится первое в сезоне РФПЛ 20017/18 дерби ЦСКА - «Спартак». Хозяевами встречи считаются армейцы, игра пройдет на их домашнем стадионе «ВЭБ арена». Начало игры в 17.30
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Прошлогодний московский концерт Леры Линн, автора саундтрека к сериалу True Detective, собрал аншлаг, теперь она возвращается, чтобы сыграть на площадке «Зеленого театра ВДНХ». Линн сыграет не только музыку из знаменитого сериала, но и композиции из последних альбомов. 12 августа, 20.00
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В прокат вышел «Валериан и город тысячи планет» - экранизация любимого детского комикса Люка Бессона «Валериан и Лорелин». Получилась 200-миллионная космическая фантазия: Ах! – побежали говорящие утконосы, ах! – герой носится по пустыне, одновременно проводя спецоперацию в параллельном измерении, ах! – в этом измерении есть колоссальный базар с миллионом магазинов, ах! – чудовище хочет съесть мозг главной героини с лимонным соком (лучшая в картине макабрическая шутка)
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«V-A-C Live: Тино Сегал» в Новой Третьяковке и Музее архитектуры - выставка очень известного в арт-мире современного художника, создающего не материальные произведения искусства, а неожиданные и приятные «ситуации». Впечатление от них во многом зависит от готовности зрителей включиться в игру, предложенную Сегалом (на фото). «Это прогресс» во флигеле «Руина» Музея архитектуры заключается в разговорах со зрителем, а «Поцелуй» там же приходится рассматривать в полной темноте
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«Теснота» - дебютный фильм 26-летнего режиссера Кантемира Балагова, ставший событием программы «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале и получивший там премию FIPRESCI. Это первый фильм о наших 90-х, снятый человеком, рожденным в 90-е. Поэтому здесь нет места какой бы то ни было ностальгии, а есть трезвый, лишенный сентиментальности вгляд на то время
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В выходные заканчивает работу открытый кинотеатр в «Москва-сити», расположенный между башней «Эволюция» и мостом «Багратион». Фильм закрытия - «Романс о влюбленных» Андрея Кончаловского. 12 августа, 18.00
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Формально цель участников Red Bull Flugtag - создать летательный аппарат на человеческой тяге (то есть без пружин и скрытых двигателей), который пролетит максимальное расстояние. Но для победы этого недостаточно. Помимо дальности полета судейская коллегия также будет оценивать креативность летательного аппарата (так что нужно постараться уже на этапе создания эскиза) и шоу, устроенное командой на рампе перед зрителями. Гребной канал в Крылатском, 13 августа,
14.00
14.00
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12 и 13 августа в парке «Сокольники» пройдут Дни Индии. В программе традиционные для таких мероприятий развлечения: мастер-классы по йоге, танцам и приготовлению индийских блюд, маркет традиционных продуктов, одежды и сувениров, показы кинофильмов и концерт. Из неожиданного - настоящая индийская свадьба в режиме реального времени
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