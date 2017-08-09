Афиша на выходные: ЦСКА – «Спартак», музыка из True Detective и Каннское кино

Red Bull

Формально цель участников Red Bull Flugtag - создать летательный аппарат на человеческой тяге (то есть без пружин и скрытых двигателей), который пролетит максимальное расстояние. Но для победы этого недостаточно. Помимо дальности полета судейская коллегия также будет оценивать креативность летательного аппарата (так что нужно постараться уже на этапе создания эскиза) и шоу, устроенное командой на рампе перед зрителями. Гребной канал в Крылатском, 13 августа,

14.00

9/10