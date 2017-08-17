Фанаты «Игры престолов» выстроились в очередь за автографом Джорджа Мартина

Л. Верещагина / Ведомости

На пресс-конференции в ТАСС Джордж Мартин не стал отвечать на вопрос, к какому дому мог бы принадлежать Владимир Путин, если бы жил в Вестеросе. Первый раз вопрос ему переводить не стали, во второй раз писатель сказал, что не готов комментировать российскую политику, так как разбирается только в американской

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