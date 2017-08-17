Досуг

Фанаты «Игры престолов» выстроились в очередь за автографом Джорджа Мартина

Писатель приехал в Россию для участия в Петербургской фантастической ассамблее
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