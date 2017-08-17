Фанаты «Игры престолов» выстроились в очередь за автографом Джорджа Мартина
Писатель приехал в Россию для участия в Петербургской фантастической ассамблее
Автор всемирно известной саги «Песнь льда и пламени», по которой снят знаменитый сериал «Игра престолов», Джордж Мартин встретился с петербургскими фанатами в книжном магазине «Буквоед» на Невском проспекте. Очередь за автографом выстроилась до пересечения Невского и Садовой
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Мартин приехал в Россию для участия в Петербургской фантастической ассамблее, которая пройдет с 18 по 21 августа в загородном отеле «Райвола» в пригороде Петербурга – Рощино
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Джордж Мартин родился в штате Нью-Джерси (США) в 1948 г. Получил степени бакалавра и магистра по журналистике. Первый рассказ – «Герой» он написал в 1971 г.
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Мартин опубликовал множество фантастических рассказов, повестей и романов, работал сценаристом в Голливуде. Но широкую известность он приобрел благодаря циклу романов «Песнь льда и пламени», который пишет с 1996 г.
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Последний роман цикла – «Танец с драконами» вышел в 2011 г. Мартин отказывается говорить, когда выйдет следующая книга - «Ветра зимы». Этот вопрос запрещают даже задавать писателю на его пресс-конференциях
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По этому циклу романов снят сверхпопулярный сериал «Игра престолов», который производит и транслирует американский телеканал HBO. Сериал находится в эфире с 2011 г.
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Премьера седьмого сезона состоялась 16 июля, на данный момент выпущено шесть серий. Рейтинги сериала постоянно растут – даже несмотря на сливы сценария. Четвертый эпизод седьмого сезона под названием «Трофеи войны» собрал у экранов 10,2 млн зрителей в США (на руке девушки — ее порядковый номер в очереди за автографом)
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Начиная с шестого сезона сериал снимается по оригинальному сценарию, так как закончилась литературная основа, написанная Мартином
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Сливы сценария Мартина не пугают. Первые пять сезонов сняты по книгам, там все было известно наперед, и это никому не мешало, считает писатель. «Войну и мир» интересно перечитывать, даже когда знаешь, что Наполеон проиграл, сказал Мартин (на фото: фанат, который занял очередь около 10 утра 16 августа)
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На пресс-конференции в ТАСС Джордж Мартин не стал отвечать на вопрос, к какому дому мог бы принадлежать Владимир Путин, если бы жил в Вестеросе. Первый раз вопрос ему переводить не стали, во второй раз писатель сказал, что не готов комментировать российскую политику, так как разбирается только в американской
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