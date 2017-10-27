Афиша на выходные: долгожданная «Матильда», Kasabian и первая большая выставка Хаима Сутина
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
В широкий прокат вышла «Матильда», успевшая изрядно надоесть зрителям шумихой вокруг фильма. Трудно найти картину более верноподданническую и благолепную, чем мелодрама Алексея Учителя. Сложно сказать, чего в несчастном, несправедливо гонимом фильме Учителя больше – красоты или скорби о судьбах царя и отечества. Красота его десертная, парфюмерная, кондитерская
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На ВДНХ в павильоне № 36 (павильон «Водное хозяйство») открылся Музея кино. Посетители смогут увидеть костюмы киногероев, фотографии со съемочных площадок, афиши, кинофототехнику. Также частью музея стал научно-мемориальный кабинет Сергея Эйзенштейна, в котором хранятся личные вещи режиссера
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Бесшабашные британские рокеры Kasabian отгремели на пикнике Афиши и в год 20-летия не смогли удержаться от еще одного осеннего концерта в Москве. На их шоу ходят Земфира, Рената Литвинова и Би-2. В Stadium Live прогремит баллада Wasted, старые хиты и новинки альбома For Crying Out Loud. В этот раз они везут с собой специального гостя – панк-дуэт Slaves, 28 октября
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Плотский красный и нежный голубой, истерзанные туши и смущенные люди. Выставка «Хаим Сутин. Ретроспектива» в Пушкинском музее вызывает любовь к страстному художнику потрясающей судьбы. До 21 января
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«Некто 1917» в Новой Третьяковке – большая выставка работ лучших русских художников, написанных в 1917 г. Есть признанные шедевры и мало знакомые публике, но отличные вещи. Есть фигуративное искусство и авангард. Есть портреты Керенского, но нет Ленина. До 14 января
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Александр Сладковский (на фото), возглавляющий один из лучших в стране оркестров – Госоркестр Татарстана, исполнит в Москве Девятую симфонию Густава Малера – красивейшую музыку о прощании с жизнью. В первом отделении Филипп Копачевский сыграет с оркестром Тринадцатый концерт Моцарта. В Концертном зале Чайковского, 29 октября в 19 часов
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«Густав Климт. Эгон Шиле». Рисунки из музея Альбертина (Вена) в Пушкинском музее – выставка двух самых известных австрийских художников рубежа XIX–XX вв. Много обнаженной натуры, нежной и прекрасной у Климта, изломанной и экспрессионистской у Шиле. До 14 января
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«Аритмия» Бориса Хлебникова – победитель фестиваля «Кинотавр» и, возможно, лучший российский фильм года. Сюжет отчасти сближает его с другой громкой картиной – «Нелюбовью» Андрея Звягинцева: в «Аритмии» тоже показана семейная пара на грани развода. Но если Звягинцев занят жесткой социальной диагностикой, то Хлебников ее скорее избегает, хотя у его фильма символичное название, а герои работают в «Скорой помощи». В «Аритмии» превосходно сыграны главные роли (Александр Яценко и Ирина Горбачева) и замечательно разработан второй план с узнаваемой социальной фактурой, развернутой в череде эпизодов, показывающих работу врачей на выездах.
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