Афиша на выходные: долгожданная «Матильда», Kasabian и первая большая выставка Хаима Сутина

Концертный зал имени П. И. Чайковского

Александр Сладковский (на фото), возглавляющий один из лучших в стране оркестров – Госоркестр Татарстана, исполнит в Москве Девятую симфонию Густава Малера – красивейшую музыку о прощании с жизнью. В первом отделении Филипп Копачевский сыграет с оркестром Тринадцатый концерт Моцарта. В Концертном зале Чайковского, 29 октября в 19 часов

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