Путин открыл мемориал «Стена скорби» в Москве
Памятник открыт в День памяти жертв политических репрессий
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия Мемориала жертвам политических репрессий. На мероприятие он прибыл вместе с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека
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Мемориал памяти жертв политических репрессий «Стена скорби» работы скульптора Георгия Франгуляна установлен на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца
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Путин возложил цветы у «Стены скорби»
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На церемонии также присутствовал патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Вдова писателя Александра Солженицына Наталия (в центре) также присутствовала на церемонии открытия мемориала
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Жители Москвы на церемонии открытия «Стены скорби» на проспекте Академика Сахарова
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