В Кремле спели песни на стихи Михаила Гуцериева
На юбилейный вечер миллиардера пришли Пугачева, Басков и другие звезды эстрады
В Кремлевском дворце прошел юбилейный вечер Михаила Гуцериева. Звезды эстрады исполнили песни на его стихи. На фото – Алла Пугачева
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Журнал Forbes оценивает состояние Гуцериева в $4,8 млрд. Бизнесмен является совладельцем "Русснефти", "М.Видео" и крупных объектов недвижимости
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Гуцериев – поэт, автор лирических песен. Удостоился звания «Поэт года» на концерте "Песня года 2017"
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Один из гостей вечера – певец Олег Газманов
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Лидеры думских партий КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов (в красном галстуке) и Владимир Жириновский (на фото - третий слева) соответственно
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Телеведущий Дмитрий Киселев
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Ведущий вечера – Николай Басков
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Валерия
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Дима Билан
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Натали
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Гуцериев владеет несколькими радиостанциями, в том числе «Весна FM», «Восток FM», Love Radio, «Радио Дача», и «Шансон"
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