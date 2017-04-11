Космонавта Георгия Гречко похоронили на Троекуровском кладбище Москвы

Космонавта Георгия Гречко похоронили на Аллее космонавтов Троекуровского кладбища в Москве.

Гражданская панихида была организована в Большом зале Троекуровского кладбища, после этого происходило отпевание. У гроба с телом космонавта был выставлен почетный караул.

«Его судьба была неразрывно связана с космосом, он занимался автоматическими космическими комплексами, совершил три космических полета. Планка, которую он задал нынешнему поколению космонавтов, достаточно высокая, очень много предстоит поработать нынешним космонавтам, чтобы стать таким же профессионалом, как Георгий Михайлович Гречко. Он ушел накануне самого светлого праздника для него - Дня космонавтики», - сказал на церемонии прощания первый заместитель гендиректора Роскосмоса Александр Иванов.

С последним словом также выступили друзья и коллеги космонавта: генерал Петр Дейнекин, космонавты Владимир Джанибеков и Алексей Леонов, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев, гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев.

Леонов рассказал, что они с Гречко в последние годы часто созванивались по телефону. «В этот печальный день я ему звоню, а он сразу брал трубку, а тут не берет. Я жене говорю, что что-то случилось. И тут следующий звонок: Прокомментируйте», - рассказал он.

Аллея памяти летчиков-космонавтов была создана на Троекуровском кладбище распоряжением правительства Москвы в 2010 г. Ранее там были похоронены Валерий Кубасов, Павел Попович, Константин Феоктистов, Леонид Кизим.