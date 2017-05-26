Алексей Учитель не видит вмешательства государства в искусство

Режиссер Алексей Учитель считает, что государство целенаправленно не вмешивается в творчество театров или киностудий. По его словам, это доказывают и фильмы его студии «Рок», и репертуар «Гоголь-центра», передает «РИА Новости».

«Мне кажется, опыт работы "Гоголь-центра" и нашей киностудии говорит о том, что мы делаем то, что хотим. Это правда», — сказал он в эфире телеканала «Дождь».

По словам Учителя, в случае с проверкой картины «Матильда» он не чувствует ущемления со стороны официальных властей.

«Я уверен: не было бы запросов лично депутата Поклонской, не было бы никаких проверок. Я не вижу никакого ущемления лично себя, нашей картины со стороны официальных властей. Не вижу и не чувствую», — заявил он.

Ранее адвокат Учителя говорил, что полиция по запросу депутата Госдумы Натальи Поклонской проводила проверку документов у кинокомпании режиссера «в связи с возможным наличием совершения преступления». Поклонская объясняла запросы в компетентные органы тем, что они подавались на основании обращений граждан.