Кехман рассказал о планах на декретный отпуск

Основатель группы JFC, ныне гендиректор Новосибирского государственного академического театра оперы и балета и худрук петербургского Михайловского театра Владимир Кехман подтвердил, что взял отпуск в связи с рождением дочери, чтобы побыть с семьей. Он сказал «Ведомостям», что 3 апреля у него родилась дочка Анастасия. Он считает, что имеет возможность взять отпуск, потому что оба театра, в которых он работает, работают стабильно и успешно.

«Их деятельность выстроена и налажена, и я ее полностью контролирую и направляю, мое постоянное физическое присутствие для этого не требуется. А отпуск я использую еще и для того, чтобы поддерживать контакты и вести переговоры с лидерами европейского театрального процесса, обеспечивать взаимодействие наших театров с зарубежными партнерами, обсуждать совместные проекты, которые уже есть в наших перспективных планах», - рассказал он .

Упомянул Кехман и слухи о его намерении покинуть Россию. «Вся моя театральная работа всегда была связана с необходимостью уезжать из России – на время. Именно потому, что хороший театр сегодня вне мирового контекста создать невозможно, - объяснил он. - Поэтому даже суды, которые рассматривали мое дело о банкротстве, понимая это, не стали препятствовать моим выездам за границу».

Ранее в среду об уходе Кехмана в декретный отпуск сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники. Неофициально сообщалось также, что и. о. гендиректора Новосибирского театра назначена бывший региональный менеджер по персоналу пивоваренной компании «Балтика» Снежана Любарь. В Министерстве культуры сказали, что ее кандидатуру предложил Кехман, решение по ней еще не принято. Также в ведомстве подтвердили отпуск Кехмана, отметив, что по закону не могли его не отпустить, подтвердили, что он из отпуска продолжает «активно участвовать в жизни театра», и похвалили его за успешную работу.

Отпуск по уходу за ребенком не скажется на процедуре банкротства Кехмана как физического лица, сказал ТАСС финансовый управляющий должника Михаил Бологов. «Процедура идет вне зависимости от его работы. Это его личная ответственность, а не ответственность его детей», - добавил он. 13 июля в Арбитражном суде Петербурга состоится очередное заседание по делу о банкротстве Владимира Кехмана.