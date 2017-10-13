Режиссер Юрий Быков решил уйти из кино

Режиссер Юрий Быков решил уйти из кино после выхода сериала «Спящие», в котором показано противостояние российских и американских спецслужб. Соответствующее обращение к поклонникам он разместил во «В контакте».

Быков считает, что он «предал все прогрессивное поколение, которое что-то хотело изменить в этой стране».

«Я не могу сказать, что я не понимал, на что иду, но, видимо, до конца не осознавал, насколько непростительно быть недостаточно точным, честным и аккуратным с темой в сериале «Спящие» Сотни честных людей пострадали от режима и произвола власти, которую я пытался защитить в этом сериале», - говорится в обращении.

Быков считает, что «после совершенного» он больше не должен быть «публичной фигурой и объектом следования». Он решил уйти «в тень <...> чтобы не раздражать собой окружающий мир и тем более не сбивать с толку людей, которые действительно хотят верить в то, что что-то возможно изменить».

Подлинность обращения Быков подтвердил телеканалу «Дождь».