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Бразильца Неймара признали самым дорогим футболистом мира

Форвард «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар является самым дорогим футболистом в мире, его трансферная стоимость оценивается в 213 млн евро, говорится в обзоре международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory.

На втором месте после бразильского нападающего в рейтинге самых дорогих футболистов располагается форвард «Барселоны» Лионель Месси, который оценивается в 202,2 млн евро, далее идут игрок «Тоттенхэма» Гарри Кейн (194,7 млн евро) и одноклубник Неймара Килиан Мбаппе (192,5 млн евро), замыкает десятку Поль Погба из «Манчестер Юнайтед» (147,5 млн евро).

Действующий обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, занимавший в прошлогоднем списке седьмое место, сейчас оказался на 49-м.

При расчете трансферной стоимости игроков учитывались такие факторы, как возраст, продолжительность контракта с клубом, игровые показатели и другие параметры.

В 2017 г. ПСЖ выплатил «Барселоне» за переход в клуб Неймара рекордную в истории футбола сумму в 222 млн евро.

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