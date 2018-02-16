Российский лыжник Денис Спицов завоевал бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане
Российский лыжник Денис Спицов завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Он финишировал третьим в гонке на 15 км свободным стилем. Спицов преодолел дистанцию за 34 мин. 6,9 сек. Для спортсмена это первая олимпийская медаль.
Первым к финишу пришел швейцарец Дарио Колонья (33 мин. 43,9 сек.), на втором месте — норвежец Симен Крюгер (34 мин. 2,2 сек.).
Российская сборная была отстранена от участия в Олимпиаде-2018 из-за нарушения антидопинговых правил. Международный олимпийский комитет пригласил на соревнования только отдельных российских спортсменов. Они принимают участие в Играх в нейтральном статусе, как олимпийские атлеты из России. Это означает, что им запрещено использовать национальную символику, а при их награждении звучит не российский, а олимпийский гимн.