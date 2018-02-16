Российский лыжник Денис Спицов завоевал бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане

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«Ренова» вложит 200 млрд рублей в застройку старого аэропорта Ростова-на-Дону

Компания «Ренова» Виктора Вексельберга представила бизнес-план застройки территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону с объемом инвестиций более 200 млрд руб., сообщил «Интерфакс» со сылкой на министра строительства Ростовской области Николая Безуглова.

«На сегодня "Ренова" обратилась в правительство Ростовской области с бизнес-планом. Этот бизнес-план нами рассматривался, обсуждались какие-то детали, например, выделение очередей. Потому что мы понимаем, что всю территорию (старого аэропорта) одновременно застроить нереально - это колоссальные деньги. Объем инвестиций, насколько я помню, более 200 млрд руб. с планированием за 2030 год», - сказал министр.

По его словам, новый район на 100 000 жителей может построить сама «Ренова», поскольку «в России очень мало компаний, которые имеют достаточно» оборотных средств для реализации крупного инвестиционного проекта.

Строительство может начаться уже в 2018 году. «У нас есть возможность по 312-му указу губернатора предоставлять под крупные инвестиционные проекты земельные участки без торгов, а под жилищное строительство у нас все участки должны предоставляться именно путем торговых процедур. Этот нюанс в законодательстве позволяется без торгов получить землю в аренду», - отметил Безуглов.

С конца прошлого года холдинг «Аэропорты регионов» (принадлежит «Ренове») переводит рейсы из действующего аэропорта (7 км от центра Ростова-на-Дону) в новый аэропорт «Платов» (в 32 км). «Платов» - первый в современной истории России международный аэропорт, построенный с нуля. Аэропорт построили всего за три года и 47 млрд руб. «Аэропорты регионов» потратили на терминал 19 млрд руб., федеральный бюджет на взлетно-посадочную полосу, способную принимать любые типы воздушных судов, – 18 млрд руб., правительство Ростовской области (имеет в проекте «Платов» блокпакет) на подъездные дороги и коммуникации – 10 млрд руб.

Старый ростовский аэропорт уже закрыт, и у «Аэропортов регионов» в собственности остался гигантский участок (около 400 га) с коммуникациями вблизи центра города. На нем «Кортрос» (девелоперский дивизион «Реновы») планирует построить 3,9 млн кв. м жилья и социальной инфраструктуры.

Как выглядит первый в России аэропорт, построенный с нуля