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Российские лыжницы завоевали бронзу в лыжной эстафете на Олимпиаде

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Российские лыжницы завоевали бронзу в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Южной Корее. От завоевавшей золото сборной Норвегии россиянки отстали на 43,3 секунды, от занявшей второй место сборной Швеции – на 41,3 секунды.

Женскую эстафету за команду олимпийских атлетов из России бежали Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская.

Это седьмая бронзовая медаль российских спортсменов на Олимпиаде. После восьми дней соревнований у России еще две серебряных медали и ни одного золота.

Какие медали завоевали российские спортсмены в Пхенчхане

Политика
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На Олимпиаде в Пхенчхане отменили рукопожатия хоккеистов из-за норовируса

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Организаторы Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане заменили рукопожатия капитанов хоккейных команд «отбиванием кулачков», сообщила Федерация хоккея России (ФХР). «Это сделано в связи со случаями заболевания норовирусом. Забота о гигиене!» – говорится в сообщении ФХР в Twitter.

По традиции капитаны хоккейных команд обмениваются рукопожатием перед началом матча и после игры.

Несколько десятков человек заразились норовирусной инфекцией в Пхенчхане, сообщил ранее Роспотребнадзор со ссылкой на оргкомитет Олимпиады-2018. Норовирусная инфекция проявляется кишечной симптоматикой (рвота, понос, повышение температуры тела) и характеризуются быстрым течением, пояснили в Роспотребнадзоре.

Ведомство отметило, что инфекцией очень легко заразиться: менее 10 вирусных частиц достаточно, чтобы при попадании в желудочно-кишечный тракт здорового взрослого человека вызвать заболевание.

Как выглядит российский Дом спорта в Пхенчхане

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Технологии
Новости

SpaceX отложила запуск тестовых спутников для раздачи интернета

Ведомости
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Компания SpaceX Илона Маска перенесла запуск тестовых спутников для раздачи интернета на 18 февраля. Необходимо время для дополнительной проверки систем, говорится в сообщении компании в Twitter. Запуск был запланирован на 17 февраля.

SpaceX готовится запустить первые тестовые спутники для своей будущей коммуникационной сети. С их помощью она планирует предоставлять доступ в интернет по всему миру. Если испытания пройдут успешно, то создание сети из 11 000 спутников может быть завершено к 2024 г.

Работу над этим проектом SpaceX начала еще в 2014 г., но затем сосредоточилась на улучшении своей основной космической ракеты Falcon 9 и подготовке долго откладывавшегося запуска Falcon Heavy.

Спутники будут размещены на низкой околоземной орбите. Их близость к Земле может помочь избежать задержек, которые возникают у спутников на более высоких орбитах.

Как прошел пуск Falcon Heavy

Политика
Новости

Полиция задержала 15 человек на съезде обманутых дольщиков в Москве

Ведомости
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Сотрудники полиции задержали 15 человек на съезде обманутых дольщиков в московском Доме кино, сообщает столичный главк МВД. В полицию обратились организаторы мероприятия. Они сообщили о гражданах, нарушающих порядок на съезде.

«У входа в здание, где проходил съезд, полицейскими за нарушение порядка проведения публичных мероприятий задержаны 15 человек. Все они были доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства», – говорится в сообщении ГУ МВД по Москве.

Съезд проводили представители КПРФ, на нем выступили лидер партии Геннадий Зюганов и кандидат в президенты, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Судя по фотографиям из соцсетей, задержанные выступали против Грудинина.

На задержанных у Дома кино составили протокол об административном правонарушении и отпустили, сообщил «Интерфаксу» их адвокат Александр Зорин. По его словам, в акции участвовали 15-20 обманутых пайщиков совхоза имени Ленина. Никто из собравшихся порядка не нарушал, мероприятие проходило спокойно, заявил Зорин.

Бизнес
Новости

Ткачев рассказал о планах нарастить экспорт российской агропродукции до $50 млрд

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Минсельхоз России намерен к 2024 г. довести объем экспорта агропромышленной продукции до $50 млрд, сообщил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. «Я думаю, что эта задача нам по плечу, мы должны активно работать», – сказал Ткачев в эфире канала «Россия 24».

В 2017 г. Россия экспортировала агропродукции на $20,1 млрд. Ткачев напомнил, что в 2000 г. объем экспорта российской продукции агропромышленного комплекса составлял всего $1,5 млрд.

«Есть и объективные вещи, поскольку мы часть мировой экономики, и мы, естественно, должны считаться и с ценообразованием, и с теми вызовами, которые существуют в производстве продуктов питания. Но, повышая экспорт, мы будем повышать капитализацию отрасли, привлекать в нее инвестиции», – сказал министр.

Одним из перспективных экспортных направлений сейчас является льноводство, отметил Ткачев. Через некоторое время лен станет визитной карточкой России, уверен он. «Двенадцать российских регионов, опираясь на это производство, могут сделать себе хорошую экономику», – сказал министр.

Ранее Международный совет по зерну повысил прогноз российского экспорта зерна в 2017/18 сельскохозяйственном году (длится с июля по июнь) на 1,7 млн т до 44 млн т. Таким образом, Россия может выйти на второе место в мире по экспорту зерна. 

Бизнес
Новости

Danone оспорил в суде проверку Россельхознадзора

Ведомости
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Французская компания Danone обжаловала в суде результаты проверки Россельхознадзора, который в декабре 2017 г. обнаружил в молоке «Простоквашино» антибиотики. Иск зарегистрирован 16 февраля Арбитражным судом Волгоградской области. Первым на него обратил внимание РБК.

Danone просит признать недействительными результаты проверки Россельхознадзора в связи с грубыми нарушениями, сообщил изданию представитель российского офиса компании. В пресс-службе Россельхознадзора не ответили на запрос РБК.

В декабре Россельхознадзор сообщил, что обнаружил антибиотики тетрациклиновой группы в молоке «Простоквашино», произведенном на молочном комбинате «Волгоградский» (принадлежит Danone). Компания заявила, что Россельхознадзор допустил грубые нарушения при отборе проб и исследовании молока, и отказалась признать результаты проверки.

Россельхознадзор допустил, что может подать к Danone сразу два иска: о защите деловой репутации и распространении недостоверной информации о безопасности продукции, которая ставит под угрозу здоровье россиян.

Бизнес
Новости

США могут ввести пошлину в 53% на импорт российской стали

Ведомости
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Министерство торговли США рассматривает возможность введения пошлины на импорт стали из России и 11 других стран (Бразилия, Китай, Коста-Рика, Египет, Индия, Малайзия, Южная Корея, ЮАР, Таиланд, Турция и Вьетнам) в размере 53%. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Для производителей стали из других стран предлагается установить пошлину в размере 24%.

Ранее американское министерство пришло к выводу, что производители стальной катанки – проволоки диаметром 5-10 мм – из России, Белоруссии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) занижают цены на свою продукцию при поставках на американский рынок.

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Бизнес
Новости

Финский ритейлер Kesko продаст бизнес в России

Ведомости
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Финский ритейлер Kesko продаст сеть гипермаркетов «К-раута» (12 магазинов) французской Leroy Merlin за 12 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Kesko.

«Мы приняли решение уйти из России. Инвестиции в российский рынок не принесли ожидаемых результатов, а расширение за пределы Санкт-Петербурга и Москвы потребовало бы значительных дополнительных инвестиций», - приводятся в сообщении слова президента Kesko Микко Хеландера.

По его словам, сделка окажет минимальное влияние на чистую выручку и операционную прибыль компании. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2018 г. В результате сделки в собственность Leroy Merlin перейдут торговые площади восьми магазинов в Петербурге, трех в Москве и одного в Калуге. После реконструкции гипермаркеты в течение этого года будут введены в эксплуатацию под брендом Leroy Merlin.

Последний день «К-руока» в России

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Политика
Новости

Захарова назвала абсурдом обвинения во вмешательстве России в американские выборы

Ведомости
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала обвинения США в адрес 13 россиян из-за вмешательства в президентские выборы абсурдом. По ее мнению, эти обвинения отражают современную американскую политическую реальность.

«Их, оказывается, было 13, по мнению минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да», — написала Захарова в Facebook.

В пятницу минюст США опубликовал обвинительное заключение в отношении 13 россиян и трех компаний из России. Обвинения предъявлены по статьям «сговор против США» и «мошенничество.

Дональд Трамп и его связи с Россией

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Бизнес
Новости

Бывшая жена Пескова уволится из Россотрудничества

Ведомости
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Экс-супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская, возглавляющая представительство Россотрудничества во Франции, написала заявление об увольнении по собственному желанию. Фотографию документа она выложила в Instagram.

«Прошу вас уволить меня с должности директора Российского центра науки и культуры в Париже по собственному желанию с 28 февраля», - говорится в заявлении.

Ранее телеканал «Дождь» со ссылкой на источники сообщил, что Солоцинская в ближайшее время будет уволена в связи с утратой доверия. Причиной увольнения, по данным собеседников телеканала, стало наличие у нее двух бизнесов, которые не упомянуты в декларации. «Речь идет о двух компаниях — российской и французской», — отметил источник. По информации другого собеседника, Солоцинская пыталась препятствовать увольнению, угрожая связями с кандидатом в президенты Ксенией Собчак и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

BBC со ссылкой на источник в дипломатических кругах пишет, что Солоцинская является учредителем двух компаний - «Минком» и Sirius, зарегистрированных в России и Париже соответственно. Согласно российскому законодательству госслужащий должен быть уволен в связи с утратой доверия, если на платной основе участвует в управлении коммерческой организацией.

По словам источника ВВС, решение об увольнении Солоцинской приняла руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова. «Есть правила госслужбы. Она предоставила недостоверные данные о своих имущественных делах. Не думаю, что это было сделано по злому умыслу, просто, возможно, не отнеслась к этому максимально серьезно, ведь у нее не было опыта госслужбы», - пояснил представитель Россотрудничества.

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Политика
Новости

Суд отстранил от должности гендиректора ракетно-космического центра «Прогресс»

Ведомости
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Самарский суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета (СК) о временном отстранении от должности гендиректора ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Александра Кирилина. Об этом сообщает ТАСС.

Кирилина освободили от занимаемой должности на период предварительного следствия, уточнил судья.

СК обратился в суд с просьбой временно отстранить от занимаемой должности гендиректора РКЦ «Прогресс». В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК России (злоупотребление полномочиями). По данным следствия, с ноября 2012 г. по декабрь 2016 г. гендиректор вопреки интересам РКЦ «Прогресс» заключил с неким ООО договор на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости. В результате предприятию был нанесен ущерб.

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Политика
Новости

Рособрнадзор приостановил лицензию Института телевидения и радиовещания «Останкино»

Ведомости
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Рособрнадзор приостановил действие лицензии Московского института телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО). Об этом говорится в сообщении службы. Ранее Рособрнадзор лишил вуз госаккредитации и запретил набирать студентов.

Решение было принято по результатам проверок, прошедших с 9 по 16 февраля. Действие лицензии также приостановлено у Подольского социально-спортивного института. Помимо этого за неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзор запретил прием студентов в Смоленский государственный институт искусств.

На сайте МИТРО говорится, что институт был реформирован. «С 1 января 2018 г. образовательный холдинг «Останкино» включает в себя три автономных образовательных учреждения: Высшую школу «Останкино», Детскую академию «Останкино», Московскую академию моды.

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