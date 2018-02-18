Россия выиграла серебро в мужской лыжной эстафете на Олимпиаде
Российские лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов завоевали серебро в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане.
Россияне возглавии гонку на втором этапе, где преимущество российской команды достигало 40 секунд. Однако на третьем этапе группа преследователей ликвидировала отрыв. В начале четвертого этапа сборная Россия шла на третьем месте, однако Денису Спицову удалось догнать лидеров и финишировать вторым.
Это пятая медаль российских лыжников на Олимпиаде в Южной Корее. До этого удалось завоевать бронзу в женском и мужском спринте, в мужской индивидуальной гонке и женской эстафете.