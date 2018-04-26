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Власти Москвы намерены запретить рекламные граффити

Департамент рекламы и СМИ Москвы в преддверии чемпионата мира по футболу подготовил поправки к городскому закону о благоустройстве, которые существенно усложнят размещение рекламы на стенах домов, сообщил газете «Коммерсантъ» источник и подтвердили в департаменте. По словам собеседника издания, цель законопроекта – «запретить в столице партизанский маркетинг, который взяли на вооружение многие рекламодатели и рекламные агентства».

«Не всем это нравится, но рекламораспространение в столице должно иметь свои пределы», – объяснил директор департамента Иван Шубин. По словам представителя департамента Константина Горохова, речь не идет о запрете граффити в принципе: новые правила предполагают запрет рекламы в них и ряд ограничений – например, текстовая часть не сможет занимать более 30%. Для легального граффити потребуется дизайн-проект, согласованный в худсовете при Архитектурном совете Москвы и утвержденный в Москомархитектуре.

Предписания на удаление несогласованных настенных рисунков будут выдавать Мосжилинспекция, ОАТИ и Мосгорнаследие в зависимости от статуса дома. До сих пор нанесение граффити в Москве никак не регламентировалось, и рекламодатели напрямую договаривались с управляющими домов.

По данным департамента, в последние два года количество поверхностей, используемых под рекламные граффити, выросло с 44 до 166, в основном они расположены в центре столицы. Мэрия оценивает ежегодный оборот этого рынка в 1 млрд руб.

Правила ужесточаются перед чемпионатом мира по футболу в связи с обязательствами России по защите прав FIFA и ее коммерческих партнеров, объясняют в департаменте. Около трети всех рекламных граффити располагается на так называемых протокольных маршрутах проезда команд, на которых ограничивается распространение рекламы. Например, на Новом Арбате, 12, нарисовано граффити с рекламой бренда Skoda, а это протокольный маршрут, указывает Константин Горохов. На таких маршрутах FIFA резервирует 539 поверхностей у операторов наружной рекламы.