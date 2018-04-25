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В Москве введут запрет на продажу алкоголя в связи с ЧМ-2018

В Москве введут запрет на продажу алкоголя во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу и в дни перед ними. Об этом заявил заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Кирилл Малышкин, передает «Интерфакс».

«Органами исполнительной власти определены границы территорий в пределах которых будут введены запреты на продажу и потребление алкогольной продукции, напитков в стеклянной таре, в том числе при оказании услуг общественного питания, накануне проведения матча ЧМ по футболу и в день его проведения», - сказал Малышкин. Он уточнил, что московские власти готовят также специальные меры, призванные помочь нетрезвым болельщикам.

Малышкин пояснил, что с этой целью правительство Москвы вместе с заинтересованными службами разрабатывает лечебные мероприятия и перечень больниц и поликлиник, где таким людям будут оказывать медицинскую помощь.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил газете «Аргументы и факты», что на время чемпионата на стадионах, тренировочных полях, фан-зоне, штаб-квартире ФИФА и гостиницах, где будут проживать футболисты и члены официальных делегаций, в столице будет введен особый режим безопасности. В частности, рядом со стадионами будут действовать ограничения на въезд транспорта.

При этом тотальных проверок документов во время соревнований по футболу не будет, заверил Собянин. «Но паспорт лучше носить с собой», - отметил он.

Чемпионат мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля. Матч открытия Россия - Саудовская Аравия и финал турнира пройдут на московском стадионе «Лужники».

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