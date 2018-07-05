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Третьяковская галерея усилила борьбу с нелегальными гидами

Администрация Третьяковской галереи ввела специальные бейджи для проведения групповых экскурсий, сообщается на сайте галереи. Все штатные экскурсоводы будут обеспечены именными бейджами, а приглашенные – бейджами с указанием «ГИД-гость».

Мера необходима, так как поступают жалобы от посетителей на распространение в музее неверной информации, объяснили в пресс-службе. «При выяснении подробностей оказывается, что это вовсе не сотрудник музея, а кто-то из гостей галереи», – пояснили в Третьяковке. В галерее запрещены неофициальные экскурсии даже для одного человека. «Это мера вынужденная - есть люди, которые не стесняются ловить за рукав идущих по улице ко входу в галерею посетителей и предлагать именно такую "частную" экскурсию для 1-2 человек. А в залах на вопросы работников музея они отвечают, что не проводят экскурсию, а просто общаются с друзьями», – сказано в пресс-релизе.

В Третьяковке подчеркивают, что ни в одной из западных стран нельзя прийти в музей со своим экскурсоводом.

Об ужесточении правил проведения экскурсий в Третьяковской галерее стало известно из социальных сетей. Некоторые посетители рассказывали о грубых требованиях к посетителям покинуть галерею.